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    首頁　>　政治

    盧秀燕台北助羅智強 大樓前聯訪惹民怨

    2025/07/21 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台中市長盧秀燕昨日下午北上，陪同國民黨立委羅智強在台北市大安區掃街，羅智強辦公室安排出發前接受媒體聯訪，由於地點選在大安森林公園對面一處大廈前廣場，導致該大樓住戶看到大批媒體聚集在家門口時感到不滿，對記者表示，生活受到干擾，一回家看到這個狀況覺得莫名其妙，「這會有反效果」。

    住戶怨生活受干擾 藍未回應

    據大廈保全說法，已有住戶撥打一九九九反映，因住戶都是低調的人，突然來了許多媒體，讓住戶感到有些困擾，覺得這樣的行為擾民。住戶也說，這樣讓他們有點害怕，「怎麼會突然在我們社區門口？這樣不太好耶，這會有反效果。」保全觀察，即使可以經過人行道，但有攝影機在這邊，民眾也會有點害怕，保全也忍不住問：「這是他們黨部嗎？為什麼會在這裡開記者會？」截至截稿前，國民黨大安文山黨部、羅智強及其辦公室皆未對此事回應。

    羅智強受訪時表示，盧秀燕現在全台走透透，對民主制衡的保衛擔當領頭羊角色，特別敦請她來大安區。關於記者詢問十九日在台中的「反惡罷晚會」遇雨人潮散去，是否因盧市長動員不力，羅智強迴避說：「無論如何，我們不支持罷免，把票催出來。」對此，盧秀燕未回答即轉身離開。

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