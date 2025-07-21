北市「萬安牌」陸空強攻 救5藍委

罷免投票日倒數，台北市長蔣萬安昨天陪同立委王鴻薇前往濱江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者方賓照攝）

2025/07/21 05:30

〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕罷免台北市五席國民黨立委二階連署，罷團開出全壘打，對於五席可能全滅危機，即便黨主席朱立倫、戰鬥藍教主趙少康、前市長郝龍斌、立法院長韓國瑜等藍營大咖站台，仍未挽回低迷氣勢，直到罷免倒數一個月，藍軍主打台北市長蔣萬安明星牌，全面開啟選舉模式，密集搶救最可能被罷免成功的立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯，藍軍氣勢才逐步回溫，也讓罷免與反罷免聲量一度勢均力敵。昨是投票前黃金星期天，蔣再度強拉王、李、徐，其中王次數最多，深恐蔣「本命區」淪陷。

蔣萬安在六月底台北市議會結束會期，率市府首長出訪法國後，七月「陸、空」齊發投入反罷免宣傳；不僅與北市五席藍委合拍CF宣傳廣告，也分別陪個人徒步掃市場、車隊掃街、站街頭、室內座談、造勢晚會，還有民歌晚會唱民歌、騎自行車掃街，配合全力投入反罷，市政行程多數由副市長們代理。

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蔣萬安前天陪徐巧芯到吳興市場、王鴻薇到南京公寓市場，昨天再陪王鴻薇到濱江市場，陪李彥秀到湖光、五分市場掃街，蔣萬安一馬當先問候攤商、打招呼、寒暄，婆婆媽媽多搶著跟蔣合照，讓王鴻薇和李彥秀連合影都得主動湊上前卡位才行，蔣的高人氣勝過被罷免人，拉抬了氣勢，但是否能拉抬個別藍委的不同意罷免票，得等開票結果才能見分曉。

此外，蔣萬安也跨區到新北、桃園、台中、新竹等重點戰區助講宣傳，行程滿到連幕僚都形容比他自己選舉還拚。藍營人士也感受到，連續的造勢、掃街催化下，反罷免氣勢的確在上升中，尤其蔣萬安在北市的投入，的確帶動了氣勢，明顯感受到在不特定場合如掃街時民眾的反應，主動回應支持、表示願意出來投票的比例有上升。

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