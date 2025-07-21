北市文山造勢綠軍團結助罷 數千人相挺

「台北同意罷」在台北景華公園舉行第二場造勢活動，民眾帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/21 05:30

「台北同意罷」第2場搗深藍鐵票區 吳思瑤︰起風了 藍委5席要全罷

〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕台北市選民結構長年藍大於綠，自前市長陳水扁後，民進黨即無人能再登市長之位，今年公民團體推動主導大罷免，北市五席國民黨立委能否罷免成功已是全國關鍵，民進黨靠著基層民意代表的地方實力，主打團體戰，以選區議員支援罷免團體在各區街頭舉辦數百人小型宣講，在最後階段舉辦三場「台北同意罷」大造勢，昨第二場在藍營鐵票區的文山區，集結五個罷團造勢，吸引數千人的聲勢，讓出席活動的立委吳思瑤說，文山鐵票區「起風了！要翻轉台北五席全罷了」！

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23日最終場 榮星花園登場

民進黨團上週啟動「台北同意罷」系列活動，由選區議員支援罷團舉辦三場大造勢及五區車隊掃街；首場大造勢於十六日在港湖大湖公園舉行，昨天在大安文山區舉辦第二場，最後一場將於廿三日在榮星花園登場，涵蓋中山、北松山及信義、南松山選區。另今天啟動車隊掃街，依序為大安區、信義南松山、中山北松山、內湖南港，最後一天到文山區。

拚陸戰 5區車隊掃街今啟動

昨天造勢活動由台北市議員趙怡翔、王閔生、簡舒培共同舉辦，立委吳思瑤、吳沛憶、王義川及罷免立委徐巧芯領銜人曹興誠都到場；吳思瑤說，趙怡翔、王閔生之前很擔心要在選民結構很藍的文山區舉辦集氣造勢活動，但看到現場數千人潮熱情相挺，覺得「起風了！要翻轉台北五席全罷了！」趙怡翔說，車隊掃街最後一天會回到文山區，希望號召更多民眾為民主保衛戰投下同意罷免票。

簡舒培說，罷免羅智強的罷團「大安強強滾」及罷免賴士葆的「文山退葆」，從年前一直努力到現在，在第二階段連署都送出超過標準的連署件數，努力說服了很多選民站出來支持，民進黨怎能不挺公民？怎能不跟公民團體站在一起？挺公民、與公民團體站在一起，是民進黨應該要做的事。

罷團︰三階不退卻 7/26投同意

「港湖除銹」表示，志工們努力在一、二階發光發亮，即便面對不同立場民眾攻擊，也從未退卻，但三階需要靠選民支持一起發光，民眾在台下熱情回應「三階不要退卻！七二六出門同意罷免就對了！」「港湖罷秀」批評國民黨五席立委現在都在追垃圾車、站路口裝可憐，但對一年多來的惡劣修法卻隻字不提，台北市民不需要國民黨立院黨團總召傅崐萁的投票部隊。

「山除薇害」說，國會有些人披著中華民國立委的頭銜，卻替中華人民共和國服務，很不可取，大罷免是台灣人再一次用選票告訴全世界，台灣不是中國的一部分，也和中共沒有關係；「剷除黑芯」強調，七二六是台北大罷免的期末考，「罷免違憲擴權、親共禍台的立委，一席都不能少」！

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