「去游除垢」竹山宣傳 加油聲不斷

南投「去游除垢」罷團，20日重返竹山早市，展開罷免游顥宣傳行動，受到攤商支持。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/21 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免進入最後衝刺，南投「去游除垢」罷團，昨（二十日）重返竹山早市，展開罷免宣傳行動。罷團領銜人林敬桐表示，此次重返竹山，明顯感受到支持罷免民眾比以前多且反應熱絡，呼籲選民在八月二十三日踴躍出門投下同意票，下架親中不適任的藍委游顥。

返游顥大本營 籲8/23投同意票

擔任民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴，因協助「去游除垢」罷團罷免游顥，遭游顥陣營提案罷免反制，罷團擔心相關宣傳活動遭混淆，一個多月前暫停竹山與鹿谷地區的車掃與街頭宣傳，全力支援對抗罷陳行動。七月十三日陳玉鈴成功挺過罷免案，游顥陣營罷陳宣告失敗後，罷團集結志工力量，昨日重回游顥大本營竹山，展開宣傳攻勢。

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罷團志工深入竹山早市，發送「同意罷免」宣傳扇，志工們一邊舉牌宣傳、一邊發送扇子，並持大聲公宣講「大家要記得八二三（砲戰）是當年打共匪的那一天，八月二十三日大家也要出來投票罷免不適任立委」，沿途吸引不少民眾關注，也有鄉親當場表達支持罷免，為志工加油打氣，更有店家主動索取多份扇子協助宣傳。

志工早市舉牌、發送小物

林敬桐並強調，接下來罷團將密集走訪竹山、鹿谷等鄉鎮市集與聚落，透過舉牌、發扇、車掃等宣傳方式，強化民眾對八月二十三日投票日的記憶與行動力，期待能夠罷免親中不適任的立委游顥。

游顥陣營表示，將出動闢謠宣傳車，持續與鄉親溝通真實內容，展現游顥的政績成果，罷團頻找外地人來南投舉牌示威，將不認同罷免的民眾一致性歸類為「中共走狗」，實非南投之福，呼籲鄉親八月二十三日站出來投下不同意罷免票。

南投「去游除垢」罷團，20日重返竹山早市，展開罷免游顥宣傳行動，並發送文宣扇子。（「去游除垢」罷團提供）

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