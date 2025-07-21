為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《台中罷免案 電視說明會》罷團領銜人質疑 3藍委親中舔共

    2025/07/21 05:30

    〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市選委會昨舉辦中四選區立委廖偉翔、中五選區立委黃健豪及中六選區羅廷瑋罷免案的電視說明會，由罷免的領銜人及被罷免方各提出說明，三位領銜人皆質疑三位國民黨立委是中共同路人、親中舔共；三位立委則強調，自己是中華民國國民，守護中華民國。

    廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋︰守護中華民國

    中四選區的罷免領銜人吳欣儒質疑廖偉翔，對傅崐萁制訂毀憲亂政的法案無反應，收割民進黨爭取的建設成績；廖偉翔則回應，他的國家是中華民國，他沒有割民進黨民代的地方建設成績，且爭取更多經費建設。

    中六選區罷免領銜人「呱呱」林熲珉近日因身體不適掛急診，昨天吃止痛藥抱病上場，針對羅廷瑋細數政績，宣稱是中華民國派；林熲珉質疑他配合傅崐萁亂政，連署讓中國醫護人員進台灣，實則是「親中舔共」，且暴力問政、耍官威。

    中五選區領銜人廖金漳強調，全世界只有中國會打台灣，他反問黃健豪「反共嗎？」他強調自己是台商，在中國待廿七年，中國滲透台灣非常嚴重，中國是既無人權又無民主的國家，不要對中國存有幻想。

    黃健豪則強調，他反共也反獨裁，他只有中華民國國籍及護照，不會跑出國外賺錢，台灣有國安局、國安會，若他賣台，國安局早就把他抓走了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播