《台中罷免案 電視說明會》罷團領銜人質疑 3藍委親中舔共

2025/07/21 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市選委會昨舉辦中四選區立委廖偉翔、中五選區立委黃健豪及中六選區羅廷瑋罷免案的電視說明會，由罷免的領銜人及被罷免方各提出說明，三位領銜人皆質疑三位國民黨立委是中共同路人、親中舔共；三位立委則強調，自己是中華民國國民，守護中華民國。

廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋︰守護中華民國

中四選區的罷免領銜人吳欣儒質疑廖偉翔，對傅崐萁制訂毀憲亂政的法案無反應，收割民進黨爭取的建設成績；廖偉翔則回應，他的國家是中華民國，他沒有割民進黨民代的地方建設成績，且爭取更多經費建設。

請繼續往下閱讀...

中六選區罷免領銜人「呱呱」林熲珉近日因身體不適掛急診，昨天吃止痛藥抱病上場，針對羅廷瑋細數政績，宣稱是中華民國派；林熲珉質疑他配合傅崐萁亂政，連署讓中國醫護人員進台灣，實則是「親中舔共」，且暴力問政、耍官威。

中五選區領銜人廖金漳強調，全世界只有中國會打台灣，他反問黃健豪「反共嗎？」他強調自己是台商，在中國待廿七年，中國滲透台灣非常嚴重，中國是既無人權又無民主的國家，不要對中國存有幻想。

黃健豪則強調，他反共也反獨裁，他只有中華民國國籍及護照，不會跑出國外賺錢，台灣有國安局、國安會，若他賣台，國安局早就把他抓走了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法