「大台中我同意」罷藍委 遊行爆人潮

溫姓阿伯以特殊造型參與大遊行，格外吸睛。 （記者許國楨攝）

2025/07/21 05:30

民眾自發行動上街頭 聲勢浩大 閩南狼批國民黨辜負民意

〔記者歐素美、許國楨、蘇金鳳／台中報導〕大罷免如火如荼，台中罷團昨天聯合舉辦「大台中我同意」遊行及晚會，吸引大批民眾參與，晚會即使下起滂沱大雨，也澆不熄民眾的熱情，罷團志工大罵藍委「垃圾」，高呼要讓楊瓊瓔、顏寬恒回去當里長，羅廷瑋回去賣麵，廖偉翔回去當直播主，江啟臣及黃健豪回去當市民。

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高呼讓楊瓊瓔、顏寬恒回去當里長

顏寬恒則建議罷免團體，去勸他們的全國總發起人柯建銘總召參選里長，畢竟柯在立法院這屆提案零通過、質詢零次，他才是最適合從基層開始做起、重新學習的人；楊瓊瓔及江啟臣則不回應。

顏反擊：柯建銘零質詢 適合選里長

「大台中我同意」遊行，昨下午四點從西區市民廣場出發，民眾沿街高舉標語、手持布條，一路走至元保宮，除了台中罷團外，還有各台中NGO（非營利組織）、倡議團體、公民團體與政黨響應，聲勢浩大、氣氛熱烈，彷彿一場充滿訴求力量的公民嘉年華。

中四選區代表醫師杜承哲表示，一年多前他們也在同地點發起活動，當時乏人問津，如今成千上萬公民齊聚，是民意的展現。

網紅「閩南狼」陳柏源批評國民黨辜負民意，「原本我是要救國民黨，結果是國民黨醒不過來！」上街頭的民眾全是自發行動，國民黨應深刻反省。

遊行最後抵達元保宮，民眾在雨中高喊「大罷免，我同意」，「黃國昌，臭俗仔」，中八罷團發起人瑞奇拜託，一定要投下同意罷免的票 。

晚會雨中造勢 澆不熄民眾熱情

主持晚會的嘉義市議員顏翎熹說，台灣是多元社會，每一個人擁有不同喜好的政黨，那正是民主的體現，但是無論你支持哪一個政黨，守護台灣的自由，才是共同的根本價值，可以在社群上批判政府的政策，可以說出真心話，讓各種聲音百花齊放。

另外，中六選區罷團集結中區、東區、西區、南區等罷免行動全面串聯！「敲羅行動」二十一日上午九點號召公民團體、NGO、友善店家及台中市議員站出來，在東區旱溪東路一段站路口，並進入社區宣傳，延續二階氣勢。

台中罷團昨天聯合舉辦「大台中我同意」遊行，吸引大批民眾參與。 （記者許國楨攝）

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