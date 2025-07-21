為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「大台中我同意」罷藍委 遊行爆人潮

    溫姓阿伯以特殊造型參與大遊行，格外吸睛。 （記者許國楨攝）

    溫姓阿伯以特殊造型參與大遊行，格外吸睛。 （記者許國楨攝）

    2025/07/21 05:30

    民眾自發行動上街頭 聲勢浩大 閩南狼批國民黨辜負民意

    〔記者歐素美、許國楨、蘇金鳳／台中報導〕大罷免如火如荼，台中罷團昨天聯合舉辦「大台中我同意」遊行及晚會，吸引大批民眾參與，晚會即使下起滂沱大雨，也澆不熄民眾的熱情，罷團志工大罵藍委「垃圾」，高呼要讓楊瓊瓔、顏寬恒回去當里長，羅廷瑋回去賣麵，廖偉翔回去當直播主，江啟臣及黃健豪回去當市民。

    高呼讓楊瓊瓔、顏寬恒回去當里長

    顏寬恒則建議罷免團體，去勸他們的全國總發起人柯建銘總召參選里長，畢竟柯在立法院這屆提案零通過、質詢零次，他才是最適合從基層開始做起、重新學習的人；楊瓊瓔及江啟臣則不回應。

    顏反擊：柯建銘零質詢 適合選里長

    「大台中我同意」遊行，昨下午四點從西區市民廣場出發，民眾沿街高舉標語、手持布條，一路走至元保宮，除了台中罷團外，還有各台中NGO（非營利組織）、倡議團體、公民團體與政黨響應，聲勢浩大、氣氛熱烈，彷彿一場充滿訴求力量的公民嘉年華。

    中四選區代表醫師杜承哲表示，一年多前他們也在同地點發起活動，當時乏人問津，如今成千上萬公民齊聚，是民意的展現。

    網紅「閩南狼」陳柏源批評國民黨辜負民意，「原本我是要救國民黨，結果是國民黨醒不過來！」上街頭的民眾全是自發行動，國民黨應深刻反省。

    遊行最後抵達元保宮，民眾在雨中高喊「大罷免，我同意」，「黃國昌，臭俗仔」，中八罷團發起人瑞奇拜託，一定要投下同意罷免的票 。

    晚會雨中造勢 澆不熄民眾熱情

    主持晚會的嘉義市議員顏翎熹說，台灣是多元社會，每一個人擁有不同喜好的政黨，那正是民主的體現，但是無論你支持哪一個政黨，守護台灣的自由，才是共同的根本價值，可以在社群上批判政府的政策，可以說出真心話，讓各種聲音百花齊放。

    另外，中六選區罷團集結中區、東區、西區、南區等罷免行動全面串聯！「敲羅行動」二十一日上午九點號召公民團體、NGO、友善店家及台中市議員站出來，在東區旱溪東路一段站路口，並進入社區宣傳，延續二階氣勢。

    台中罷團昨天聯合舉辦「大台中我同意」遊行，吸引大批民眾參與。 （記者許國楨攝）

    台中罷團昨天聯合舉辦「大台中我同意」遊行，吸引大批民眾參與。 （記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播