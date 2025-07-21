罷免黃建賓 台東民眾冒雨造勢

立委莊瑞雄呼籲罷掉黃建賓。 （記者黃明堂攝）

2025/07/21 05:30

領銜人批黃濫刪預算、親中 莊瑞雄喊每人拉5票 讓黃下台

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓，將於廿六日投票，在最後週日雖然籠罩在薇帕颱風外圍環流的大雨中，昨晚仍舉辦「挫賓踹共」造勢大會，凝聚罷免氣勢，群眾穿雨衣搖旗大喊「大罷免、大成功」，立委莊瑞雄請二階連署的一萬多人，每人拉五票，一定要過讓黃建賓下台，台東子弟高雄市議員林智鴻則籲本屆立委選舉時，賴坤成及劉櫂豪的支持者都能拋下恩怨，全力投下同意票，罷免黃建賓。

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熱情群眾穿雨衣 搖旗喊大罷免、大成功

民進黨台東縣黨部與挫賓總部舉辦的罷免黃建賓造勢晚會在四維路與外環道交叉口前舉辦，雖然下著雨，但沒澆熄支持大罷免的群眾熱情，先由歌手達卡鬧及莫言演唱罷免歌曲，再由挫賓志工著恐龍裝及「刪太子」表演自創的罷免歌舞，炒熱現場氣氛！

罷賓領銜人洪銓政批評黃建賓濫刪預算意圖癱瘓政府，不只親中，還修法放寬中配取得台灣身分證資格，將造成中配人數優勢，影響台灣政治；林智鴻說，中國統戰部今年初說要讓台灣島內的裂痕又深又長，國民黨的行為完全在配合中國，這次罷免的意義就在於守護台灣主權。

莊批黃跟隨傅崐萁投共 意圖癱瘓政府

莊瑞雄則批評黃建賓在立法院濫刪預算，台東是農業縣，農業部編列經費要補助天災損失，但黃建賓刪掉了九千多萬元，卻敢在罷免答辯書中說他最照顧農民。台東離島最需要救護直升機來搶救人命，空勤總隊救人是不分黨派的，黃建賓卻連直升機的維修費用也刪掉。前立委賴坤成也批黃建賓跟隨傅崐萁親中投共、濫刪預算，一定要罷免他。

罷團籲綠營支持者回歸 投同意票

洪銓政說，罷免黃建賓要過關，需要近兩萬九千張的同意票，林智鴻說，本屆立委選舉，綠營賴坤成與劉櫂豪加起來得票數超過四萬票，卻因分裂，導致黃建賓以兩萬多票當選，希望賴、劉的支持者放下恩怨，團結投下同意票，也請二階連署書一人拉一票。莊瑞雄說，中國國台辦已「敬告島內同胞」，罷免要投下不同意票，當中國對台灣指指點點，大家就應該知道要投下「同意票」，請二階連署者必須一人拉五票，才能確保罷免黃建賓過關。

挫賓志工自創罷免歌舞表演，呼籲罷掉爛立委。 （記者黃明堂攝）

台東挫賓造勢晚會昨天雨中舉辦。（記者黃明堂攝）

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