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    竹市雙罷催票 十八尖山宣講、辦講座

    新竹雙罷成員在十八尖山向晨運市民問好，呼籲投票同意罷免。（記者蔡彰盛攝）

    新竹雙罷成員在十八尖山向晨運市民問好，呼籲投票同意罷免。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/21 05:30

    反罷廣告旗幟路邊充斥 林志潔質疑背後有紅色資助

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立委、市長雙罷團體昨天一大早先到十八尖山，向晨運民眾宣揚大罷免必要性，下午發言人林志潔與「鷹爸」徐柏岳暢談「反共作為最大公約數：七二六後的台灣」，徐柏岳強調，七二六絕對不只是一場罷免而已，它是會決定台灣未來一百年國運的重要日子。

    新竹罷團成員與民進黨市議員們昨早齊聚十八尖山，向晨運民眾宣講七二六雙罷的重要性，許多民眾大喊「大罷免大成功」回應，或握手支持喊加油，讓罷團信心倍增。

    鷹爸籲反共、守國運 投同意罷免

    下午舉辦的講座中，林志潔抨擊，藍白立委制訂毀憲亂政法律，嚴重影響我國國防、科技，且中國利用台灣的自由民主，趁機滲透進國會，這是台灣人民必須警覺的事情。

    林志潔說，有立委明明本身就債臺高築，面對被罷免的命運，竟然路邊都是反罷免的廣告，不禁讓人懷疑，其背後是否有紅色資助。

    徐柏岳表示，七二六絕對不只是一場罷免而已，它是會決定台灣未來一百年國運的重要日子，台灣要在這一天，向全世界展現出什麼叫做公民的力量，七二六的大罷免大成功，絕對會讓台灣脫胎換骨。

    徐柏岳說，他接受國外媒體專訪時，提到為何七二六這天如此重要，問題就在於這天的勝利，將可以帶給台灣人民信心，也讓世界清楚知道，台灣人就是自己的主人，對於台灣的未來，有絕對的信任。

    宣傳反雙罷 藍白大咖開講陪車掃

    藍白陣營宣導反雙罷，昨天下午陸續有前中廣董事長趙少康、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕等人陪同立委鄭正鈐、市長高虹安車掃及街頭開講，盧秀燕批評民進黨立院總召柯建銘一直把新竹當作他的「囊中物」，才會全力發動雙罷。

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