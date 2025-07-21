「匪波」放送福建之聲、央視新聞 中共統戰廣播 深入大台中

民眾爆料，在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官媒「福建人民廣播電台」，NCC表示，將派員前往相關地區實測並了解細節，再由相關單位共同研議反制作法。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者陳鈺馥、林志怡／台北報導〕民眾爆料，在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官媒「福建人民廣播電台」，節目充斥對台統戰宣傳；我官員表示，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）應有所反制。

NCC主秘黃文哲昨表示，將派員前往相關地區實測並了解細節，清查是偶發還是持續性情況，再由相關單位共同研議反制作法。

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東勢、石岡、大雪山 皆可清楚收聽

據悉，環宇廣播為台灣本島唯一使用FM96.7頻道的電台，播放地區以台北、新北、桃園、新竹都會區、苗栗縣為主，但在台中的東勢、石岡、和平已非靠近中國的沿海地區，轉到FM96.7竟是播放福建之聲。

民眾指出，他七月去台中大雪山森林遊樂區旅遊，打開廣播就傳來「福建人民廣播電台」，海拔二千多公尺的大雪山收費站、小雪山資訊站都能清楚收到，連回到東勢、石岡市區，一路都可聽到「匪波」，感覺像到了中國城市。

NCC：將實測了解 研議反制作法

記者實地走訪測試，廣播傳來「現在是北京時間十四點整，這裡是『福建人民廣播電台』新聞綜合廣播，文化有聲、新聞無限，福建之聲、生生不息」；該台節目也與中共中央廣播電視總台聯播，台灣民眾可聽到央視新聞。值得注意的是，福建之聲充斥北京立場觀點，節目包含對台統戰及中共政宣，甚至呼籲台灣民眾可下載「央視頻」。

官員昨受訪表示，中共會找頻道空檔或蓋台方式對台廣播，行之有年，現在中共整個電波功率壓過來，在台中就可以收聽到，涉及國家安全，一定要有反制或屏蔽，政府不會放任不管。

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