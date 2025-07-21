提供台生暑期國企實習 官員：中共今年加大統戰力度

中國經濟低迷，年輕人求職困難。中共卻為攏絡台灣年輕人，今年再度對台生推出「銀鷹計畫」，提供台灣大學生暑期實習機會。（路透檔案照）

2025/07/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為攏絡台灣年輕人，今年再度對台生推出「銀鷹計畫」。據透露，中國國台辦已動員數十家中國國企，提供二七四名台灣大學生暑期實習機會，除食宿全包，每人每天補貼一百元人民幣。我官員批評，今年中共特別加大力度，要求重要省市的企業要提供名額出來，但這種暑期實習並不受台灣年輕人青睞。

為加強青年統戰工作，中國於二○一六年開始實施「銀鷹計畫」，中國「全國台灣同胞投資企業聯誼會」日前發布訊息，指今年七月廿一日至八月八日，中國企業公司將提供實習機會給台灣各大專院校學生。

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據透露，「銀鷹計畫」是由中國國務院台辦下達指示，交各省市台辦單位執行，要重點城市的國有企業提供名額給台生實習，實習單位包括中旅集團、中國農發集團、中國建築集團、工商銀行、北京及上海證券交易所、中國國際金融公司、中國金融期貨交易所等大型國企及央企。

實習待遇方面，實習人員須自行負擔往返中國機票，食宿統一由實習單位免費提供，並補貼每人每工作日一百元人民幣。

熟稔中共統戰的官員受訪表示，該計畫行之有年，今年中共特別加大力度，要求重要省市的企業要提供名額出來給台生，「有的企業就開二、三個名額，提供給上面運用」。

官員指出，台灣通常是透過私立科技大學的學務處幫對岸招攬學生，一般國立大學很少配合，因為私校的學生來源，過去常仰賴中生。

中生沒國企實習名額

成功大學政治系教授洪敬富受訪質疑，中國今年有一千二百萬大學生畢業，中生沒有國企實習名額，還得自費花錢才能有機會去，台生可到國企免費實習、領生活津貼，「這不是統戰，什麼是統戰？」。

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