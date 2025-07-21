中共對台統戰廣播》學者示警：戰時影響台灣民眾資訊接收

NCC主秘黃文哲指出，中國使用頻率時，常常會有溢波（無線電波散逸至非目標地）的問題，我國過去為因應此類情況，會盡量避免空頻。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者陳鈺馥、林志怡／台北報導〕中國統戰廣播入侵台灣，有民眾在東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，打開FM96.7頻道便能收聽到「福建人民廣播電台」。學者示警，中共已加大電波功率對台放送，戰時這類廣播將影響台灣民眾的資訊接收，政府不能等閒視之。

據了解，中共擴大運用廣播對台統戰，涉台廣播常使用頻道包括AM頻道的台海之聲、海峽之聲、神州之聲、中央人民廣播電台等；運用FM頻道較少，但過去也有台海之聲、閩南之聲等蓋台。

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NCC主秘黃文哲則指出，中國使用頻率時，常常會有溢波（無線電波散逸至非目標地）的問題，我國過去為因應此類情況，會盡量避免空頻。AM頻道會由軍方以發射空白音的方式干擾，FM頻道則透過增頻、請警廣加大頻率反制。

陸委會也曾委託學者研析「中共運用廣播對外播送節目情形」，研究顯示，中共對台統戰廣播宣傳的目標和受眾對象是經過挑選和評估的，並結合中共對台統戰工作，包括輸出惠台融台政策及解放軍軍力現代化成果等，意圖利用媒體達到擾亂我民心、軍心目的。

二○二三年有民進黨立委揭露，共軍背景的華藝之聲在FM99.6頻道對台放送，NCC當時允諾盤點全國類似樣態廣播頻率，就技術層面防止蓋台或填台；不過，從近日「福建人民廣播電台」福建之聲的蓋台狀況來看，可見NCC處理成效十分有限。

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗昨受訪時示警，在俄烏戰爭後，中國政府非常重視「電波戰」，若戰爭時停電、網路不通，民眾對外必須靠收聽廣播才能獲得資訊，中共也會透過廣播影響台灣，這是全社會防衛韌性一環，不能等閒視之，政府一定要有所反制。

台灣大學政治系副教授授陳世民質疑，中共是否已在台灣設置訊號接收站，不然台中部分地區怎麼收聽那麼清楚？對偏遠山區、鄉下地方，中共會以廣播方式影響當地民眾對台灣政治的認知。他也說，其實國內的很多飯店現在都看得到央視，民眾若裝安博盒子也能收看中國電視節目，我國政府應培養民眾的媒體識讀能力，當接收到這些資訊時，能有所指認是帶有統戰目的。

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