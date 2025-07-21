批藍違反行政中立 綠籲公務員拒違法命令

罷團掛起王鴻薇、王滬寧握手看板，但遭檢舉拆除。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕「七二六」大罷免投票進入倒數計時，民進黨立委直言，在權力焦慮下，國民黨執政縣市行政不中立的情況恐變本加厲，從造假民意、偽造連署的組織系統性犯罪，再到藍營縣市首長完全視行政中立於無物，「國民黨已經成為一個違法政黨，連基本的道德、法治底線都不顧了。」除了要求司法單位介入調查，也呼籲公務員務必拒絕首長違法的行政命令。

立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨從造假民意、偽造連署開始，就是組織系統性犯罪，從南到北，只要有罷免區的藍營縣市首長，就完全視行政中立於無物，淪喪了執政的道德感，從他們的作為清楚看到，一個國家最大的在野黨，用違法手段打擊政敵、提出惡罷、挽救權力，「國民黨已變成了違法政黨，顯示他們真的岌岌可危」。

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民進黨立委賴瑞隆強調，罷免是憲法賦予人民的權力，行政首長利用行政資源影響人民行使罷免權，是違憲違法的行為，除了要求司法單位介入調查，也要呼籲公務員務必拒絕首長違法的行政命令，若配合執行，公務人員也有可能會涉及司法問題。

律師黃帝穎表示，國民黨企圖將罷免打成藍綠對決，但「正藍」退將邱衛邦、空軍「鷹爸」徐柏岳都挺身呼籲藍軍支持大罷免，顯然不分藍綠都對國民黨立委舔共亂修法、亂砍預算都無法忍受，尤其歐美對國民黨擴權及亂砍預算發出警示及譴責，大罷免是為了重建台灣的國際信任。

黃帝穎說，簡單的結論，「七二六大罷免，你相信歐美民主世界，或是三大犯罪前科又赴中朝拜的（國民黨立委）傅崐萁？」

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