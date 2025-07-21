批藍白縣市出奧步 罷團：扼殺公民聲音

藍白9縣市涉違行政中立劣跡

2025/07/21 05:30

被驅趕、撤看板 系統性打壓… 屢傳違反行政中立

〔記者林哲遠／台北報導〕首波國民黨立委罷免將於週末投票，藍白執政縣市卻屢屢傳出違反行政中立原則，干預罷團活動、涉違法為藍委宣傳反罷免等爭議；罷團昨受訪時坦言，藍白執政縣市動用公務體系阻礙罷免宣傳的案例層出不窮，用這種方式扼殺公民的聲音，民主體制將淪為一具空殼。

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民主體制將淪為一具空殼

「港湖除銹」發言人Jason指出，罷團在台北市港湖區多次面臨行政不中立，從第一、第二階段在街頭收連署書，到第三階段在街口舉牌宣傳，儘管志工已申請好路權，仍陸續遭七名國民黨籍里長刻意驅趕；與此同時，藍委李彥秀的團隊在現場卻不會被阻撓，甚至有里長在作勢毆打罷團志工後，竟轉身向李團隊的人鞠躬問好。

Jason續指，李彥秀的團隊租借國中場地舉辦反罷免大會，國民黨高官雲集，現場高喊反罷免、場地貼滿反罷免宣傳，罷團五月時租借場地播放紀錄片「國有器官」，卻因為有志工手持紀錄片海報宣傳，就被判定違反場地使用規定，取消後續租借。他質疑，若有權有勢的政治人物，可以透過行政機關與人員的不中立來扼殺公民的聲音，民主體制將淪為一具空殼。

罷免新北市立委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」指出，新北市府從動員義警消到用公家資源反罷免，種種「奧步」讓罷免團體很擔心投票前會變本加厲，罷團將以行動反擊，包含立即檢舉，全面透過媒體和社群平台曝光等，讓所有違規行為攤在陽光下，呼籲所有公務人員恪守行政中立。

罷免立委王鴻薇團隊「山除薇害」也說，台北五罷團日前曾二度召開記者會，揭露市府系統性打壓，但蔣市府至今只派出發言人以一句「依法行政」敷衍，倘若「蔣市府」真是依法行政，為何會有借場地困難、看板遭撤等動作？這是高度一致、具規模的行政干預。

「山除薇害」坦言，罷團僅能依賴媒體報導與網友揭露，讓這些違法施壓的奧步有機會曝光，因此公民們更要在最後一週齊心堅持，不退縮、也不沉默，呼籲全台民眾週六出門投票同意罷免，一人一票用行動終結不公。

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