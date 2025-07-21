超級星期天》藍營反罷朱韓領軍 批賴想搞獨裁

國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（右五）、桃園市長張善政（右四）等人昨出席「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，呼籲選民投下「不同意罷免」。（記者李容萍攝）

2025/07/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨昨晚於桃園市中壢區舉辦「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，藍白大咖齊聚站台為桃園六席藍委反罷免助講，現場氣氛熱絡。國民黨主席朱立倫壓軸表示，七月廿六日要讓賴清德總統知道，前總統陳水扁不敢做的、前總統蔡英文不會做的，民進黨前面不屑做的，想要打掉雜質、想要獨裁的賴清德將會「大罷免大失敗」，讓賴回歸本職、好好做事情，不要再搞一人獨裁。

昨晚由立法院長韓國瑜、朱立倫領軍藍白大咖站台，六選區立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲及邱若華都到場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌和「戰鬥藍」發起人趙少康等人輪番助講；蔣萬安昨天下午也分別為涂權吉站台、陪同萬美玲掃街。

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韓國瑜表示，自己感慨萬千，「民主正走在懸崖邊，民進黨想一黨獨大，把在野黨全部罷免掉，回到獨裁專制時代」，呼籲選民廿六日出來投不同意票，「不能認為不支持就不出來就好，這大錯特錯」，要保護中華民國與台灣民主。

盧：民進黨霸凌在野黨

盧秀燕說，民進黨在一九八六年創黨，自己當時大學剛畢業，到電視台當記者，跟著許多人一樣都是看著民進黨成長茁壯，民進黨有其爭取民主、照顧社會的價值理念，但現在卻在打壓民主、霸凌在野黨，很多人都在問「民進黨怎麼了？」

黃國昌抨擊，過去一年多所有人都看在眼裡，大家不能理解，為什麼賴清德不肯好好彎下腰、捲起衣袖幫台灣人民做事，從去年五二○到今天，民進黨繳不出一張成績單，為了掩飾自己的無能，寧可選擇在自己的同胞裡面找敵人，呼籲共同守護台灣的民主，要防止台灣走向專制極權的道路。

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