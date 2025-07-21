超級星期天》桃園罷團車掃遊行 晚會集結嗨翻

桃園罷團昨舉辦「同意罷免‧轉動桃園」活動，由公民自發性組成的「貪食蛇」車隊掃街大桃園。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕昨天是大罷免第一波投票前的超級星期天，桃園罷團舉辦「同意罷免．轉動桃園︱六區全罷・光復桃園」活動，從下午到晚間透過車掃、遊行、晚會三部曲，匯集公民的力量；由公民組成的「貪食蛇」車隊也展開六十公里掃街大桃園，與六大徒步遊行隊伍於晚會大集結舉辦晚會，現場湧入近四千名支持者，高呼「大罷免，大成功！」氣氛熱烈。

晚會現場，立委郭昱晴、王義川、張雅琳、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員李宗豪、黃家齊、黃瓊慧、余信憲、彭俊豪、魏筠、陳雅倫、許清順、許家睿等民進黨黨公職齊聚。王義川表示，這段時間罷團志工非常辛苦，志工並不會在罷免成功後變成立委，他們只是要拜託所有桃園市民，用選票趕走不適任立委。

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王義川說，這次罷免的訴求的是反共、趕走親中舔共立委，若最後他們都被留下來，等於是跟國際社會傳達錯誤的訊息，等到台灣面臨危險時，全世界會問台灣：「你們當時不是沒有罷免那些立委嗎？」因此請大家一定要用手中的選票告訴國際「台灣人反共」、「不反共的立委沒有資格留在中華民國、留在台灣國會」。

王義川：民眾黨已紅衛兵化

國民黨六席立委昨晚在中壢舉辦大型造勢晚會，還請來民眾黨主席黃國昌宣講，王義川抨擊民眾黨已經崩潰，全面「館長化」，甚至是「紅衛兵化」、「共產黨化」。

曹興誠以錄影的方式獻聲說，國民黨已經變成共產黨的附隨組織，藍白立委在立院摧毀民主，讓整個國家癱瘓、衰弱，因此一定要將這些「侵害台灣的病毒罷掉，現在進行的是一場防疫戰爭」。

另方面，「全力一擊」罷免涂權吉領銜人Rick與民進黨桃園市議員鄭淑方昨晚也在舊楊梅夜市舉辦「保國護台，為民主發聲」宣講，邀請退役飛官「鷹爸」徐柏岳、民進黨立委林月琴、獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、民進黨發言人卓冠廷、足球球評石明謹、桃園市議員于北辰、民進黨副秘書長何博文等人助講。

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