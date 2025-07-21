衝罷免投票率 綠營空戰3大主軸助攻

726罷免投票進入關鍵黃金週，罷免團體與民進黨採取全台遍地開花的催票戰術。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕「七二六」罷免投票倒數最後一週，民進黨除了全面啟動陸戰催同意票，空戰方面也聚焦三大主軸，論述藍白「毀憲亂政」的荒謬行徑，激發投票動能；面對藍營鎖定賴總統為攻擊標的，民進黨反擊，藍營政要不顧市政民生、製造仇恨動員，將被人民以憲法權利制裁。

據了解，除了選前黃金週鎖定桃園、台中、新北等關鍵縣市加強支援外，民進黨部將全力協助罷免團體的選前活動規劃，罷團廿四日已搶下凱道集結誓師，廿五日投票前夕，逾廿五個罷團將在全台「遍地開花」，同步舉辦遊行、造勢晚會及音樂會等活動，並隔空連線造勢。

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空戰方面，據悉，民進黨持續聚焦三大主軸攻防。首先，凸顯藍白「毀憲亂政」作為，立法院國民黨團在國會提出史上最長延會，卻當「薪水小偷」領錢不做事，顧選區反罷免；第二，國民黨執政縣市首長「不演了」，行政不中立情事屢見不鮮，動用行政資源輔選黨籍立委；第三，非都會區賄選情事頻傳。

黨內人士指出，最後致勝關鍵就是投票率，民進黨將透過黨中央記者會、網路社群等方式隨時展開攻勢，以前述三大主軸論述藍白的荒謬行徑、激發投票動能，必須不斷提醒大家，大罷免已走到最後一哩路，千萬不要功虧一簣，否則藍白恐更肆無忌憚地惡搞國家。

知情人士分析，罷免團體有很多女性志工勇敢站出來，花蓮、台東等傳統深藍票倉，自發參與活動的民眾也變多，這樣少見的現象就是出自人民對土地的熱愛，以及對台灣受到威脅的擔憂。

藍攻擊賴 綠：仇恨動員

此外，藍營政要鎖定賴為反罷免的攻擊標的，民進黨發言人卓冠廷回應，賴總統與行政團隊，配合執政縣市長積極在中南部勘災、救災，解決災民的問題；反觀以台中市長盧秀燕為首的藍營執政縣市首長、立法院長韓國瑜等人，自己卻是不顧市政民生、違反行政中立，造謠生事，企圖挑起藍綠對立、製造仇恨動員。

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