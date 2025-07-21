罷免廖偉翔說明會 領銜人宣讀蔣介石遺囑

中四選區罷免領銜人吳欣儒批廖偉翔叛國叛黨。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/21 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市選委會昨天上午舉辦台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案的說明會，罷免領銜人吳欣儒痛批，廖身為國民黨栽培的人，卻跟著國民黨團總召傅崐萁制訂一系列毀憲亂政法案，她當場唸出先總統蔣介石遺囑，指這些法案一條條打破三民主義與五權分立底線，重創國父孫中山憲政理念，不管廖有沒有被罷免成功，廖應每天確實複誦孫中山與蔣介石遺囑；廖要是有禮義廉恥，就辭去立委。

吳欣儒批廖跟著傅毀憲亂政

廖偉翔反駁，他的國家是中華民國，家鄉是台灣，「中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」，抱持此價值為國家而奮鬥。廖更反批，領銜人要他有「禮義廉恥」，但民進黨卻從課綱中將顧炎武的廉恥刪除。

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中四罷團領銜人吳欣儒表示，廖偉翔身受國民黨栽培，但卻背叛國父孫中山，在立法院推動一系列毀憲亂政，如立法院職權行使法、憲法訴訟法、財劃法等修法，一條條打破三民主義和五權分立的底線，重創孫中山憲政理念，令人不勝唏噓。

吳欣儒當場還唸出蔣介石的遺囑，諷刺廖偉翔應為所做所為感到羞愧，痛批廖是台中市負資產、國家拖油瓶，中四選區值得更誠實專業人選，若廖有禮義廉恥，應知所進退請辭，歷史會記得廖對中華民國的背叛，更要廖每天早上確實複誦總理及先總統遺囑。

廖：民進黨策劃假公民運動

廖偉翔強調，這一年半完成很多立法，修法補發現金一萬元，為工時超長勞工爭取恢復五天的假、替警消爭取合理退休金、因剴剴案通過虐童最重死刑等，這些難道不是福國利民法案？大罷免是民進黨策劃的假公民運動，民進黨一再以意識型態洗腦，這不是要走向獨裁？不同意見是雜質，令人細思極恐。

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