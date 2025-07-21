林國成飆罵賴三字經 民進黨嚴厲譴責

民眾黨立委林國成（右）在台上多次以三字經痛罵總統賴清德。（記者王藝菘攝）

2025/07/21 05:30

〔記者林哲遠、陳昀／台北報導〕民眾黨昨號召小草在民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」反罷免集會，民眾黨立委林國成宣講時卻頻頻以「幹Ｘ娘」、「啥潲」等三字經痛罵總統賴清德；對此，民進黨表達最嚴厲譴責，要求林國成及台灣民眾黨對此脫序言論公開道歉。

林國成昨在活動舞台上高喊：「我要跟賴清德說，我要幹Ｘ娘，忍到無法再忍了！」民眾黨前主席柯文哲被收押迄今，他要再罵一次賴清德「幹Ｘ娘」。他說，民眾黨不是沒水準，是民進黨和賴清德讓人全身都是火氣，賴政府沒證據又不把柯文哲放出來，不知道賴清德是在做「啥潲」總統。

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林臉書致歉 稱情緒失控

林國成事後透過臉書致歉表示，在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點，一定要出來投「不同意罷免票」。

侮辱國家元首 最壞示範 綠要求民眾黨公開道歉

民進黨發言人卓冠廷指出，林國成身為國家最高民意機關的國會議員，應對自身發言有最高標準，且自我要求，林卻在公開場合，甚至現場有不少未成年孩童的情況下，公然爆粗口，甚至以言語侮辱國家元首，做出最壞的示範，民進黨嚴厲譴責，並要求民眾黨及林國成公開道歉。

此外，本報接獲民眾黨黨員爆料，有黨員在群組上傳影片，一名白衣男子前往民進黨中央黨部十樓，朝辦公室外的招牌扔雞蛋，直到整塊招牌沾滿黃色蛋液。對此，卓冠廷表示，民進黨已完成蒐證並報警處理，後續進行法律究責，絕不寬貸。

民眾黨發言人吳怡萱則回應，不清楚實際情況為何，但民眾黨絕對不會鼓勵暴力行為，在事實真相尚未查明前，就有特定媒體惡意貼小草標籤，實在令人遺憾。

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