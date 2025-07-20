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    首頁　>　政治

    黃捷基隆掃街 籲投票罷免林沛祥

    民進黨高雄立委黃捷從高雄趕到基隆，陪罷團「基隆絕沛」拜票懇託。（記者俞肇福攝）

    民進黨高雄立委黃捷從高雄趕到基隆，陪罷團「基隆絕沛」拜票懇託。（記者俞肇福攝）

    2025/07/20 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕大罷免七月廿六日投票，罷免團體「基隆絕沛」利用選前最後的黃金週懇託拜票，民進黨高雄立委黃捷昨從高雄趕到基隆，與同黨的基隆市議員鄭文婷陪同「基隆絕沛」志工到仁愛區傳統市場掃街懇託，拜託民眾廿六日要出來投票，投「同意罷免」一票；面臨罷免投票的國民黨立委林沛祥昨天則前往安樂果菜市場，爭取蔬果批發商支持，他拜託業者收攤後記得出來投票，投下「不同意罷免」一票。

    黃批林霸凌罷團 不適任立委

    黃捷受訪時表示，公民團體推動罷免過程中，非常不容易，除了受到行政部門不中立的打壓，還要面對林沛祥對公民團體的言語羞辱與霸凌，很明顯，林沛祥不適任立法委員。

    她抨擊林沛祥在立法院毀憲亂政，跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨立委黃國昌通過危害台灣國家安全的法案，這也是為何這次不分黨派的民眾站出來，希望投下同意罷免的票。

    林也到市場 自誇助推多項法案

    林沛祥對此表示，尊重黃捷的言論自由。但他強調，不論是推動八十歲以上長者免巴氏量表，還是捍衛勞工權益推動還假於民、推動財劃法修正，讓基隆未來每年都能增加七十五億元的預算，甚至是因應關稅、匯率對民生問題的影響，推動普發一萬元還稅於民，這都是他傾聽民意，人民迫切需要解決的法案，也是選民二○二四年一月投票支持他的原因。

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