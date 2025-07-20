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    （台北）藍委反罷催票 蔣、侯、馬助陣

    蔣萬安陪王鴻薇掃市場，被問到曹興誠「假球」言論，強調不要侮辱職棒球員。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安陪王鴻薇掃市場，被問到曹興誠「假球」言論，強調不要侮辱職棒球員。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/20 05:30

    〔記者甘孟霖、孫唯容、蔡愷恆／台北報導〕大罷免黃金週末，台北市長蔣萬安昨陪同王鴻薇、徐巧芯掃市場，並回應徐巧芯罷免案領銜人曹興誠「打假球」說，「不要侮辱職棒球員」；國民黨立委賴士葆與前總統馬英九在文山區景美市場掃街；新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑昨也前往橫科市場，為國民黨立委李彥秀、廖先翔掃街懇託。

    針對打假球說法 蔣︰別侮辱球員

    民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠於罷免電視說明會批評，國民黨成天說自己很認真，「匪諜工作最認真，職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真，詐騙的人比正常人工作的更認真」。蔣萬安昨上午陪同藍委王鴻薇掃街，受訪被問到曹興誠的言論時表示，不要侮辱職棒球員。新北市長侯友宜對此也表示，曹董是在講「肖話」，大家都聽不懂，他說打假球是認真的，那對很多努力打球的球員以及看球賽的球迷，是何等的傷害。

    賴士葆則請來馬英九助陣，馬英九昨身穿淺藍色背心寫著「賴士葆」姓名，並未印有罷免相關訊息，賴團隊則沿路發送反罷免傳單，上面寫道「惡質政府惡罷優質委員」。

    昨日侯友宜、謝國樑、李彥秀、廖先翔一走進橫科市場，侯受到攤商歡迎熱絡互動寒暄，攤商老闆熱情握手、擁抱，不過跟在一旁的謝國樑、李彥秀、廖先翔則是乏人問津，一行人走到市場中間還遇到力挺罷免的民眾，該民眾跟著掃街隊伍高喊「大罷免、大成功」，並面對記者鏡頭直喊「我是國民黨員，但是我支持罷免，大罷免大成功！」

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