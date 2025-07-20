北市護國大遶境 喊罷免護台非仇恨

「護國大遶境」昨轉進台北市，罷團車隊掃街，沿途支持民眾路旁搖旗吶喊聲援。（記者方賓照攝）

2025/07/20 05:30

不畏風雨 罷團共同踩街 民眾熱情相挺 騎機車跟隨、路旁搖旗吶喊

〔記者甘孟霖、孫唯容、蔡愷恆／台北報導〕大罷免首波七月廿六日投票，民團反共護台志工聯盟進行「護國大遶境」行動，昨天逢選前黃金週末，也是遶境最後一天，遶境隊伍來到台北市，上午由松山、信義區出發，下午轉往大安、文山區，各區罷免團隊也響應共同踩街，要將罷免的聲音傳達至台北市的大街小巷。

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車隊繞行 徒步團隊用雙腳走出公民力量

護國大遶境環台最終站回到台北，直搗藍委徐巧芯、王鴻薇選區，受颱風影響，天空雖然不時飄著雨，風也大到甚至將旗桿都吹歪，但澆不熄公民團體護國保台的決心，支持民眾在路旁搖旗吶喊，聲援遶境車隊；此外也有徒步團隊，用雙腳走出公民力量，從松山慈祐宮出發繞行台北市，沿途多點齊發呼喊「七二六大罷免大成功」、「罷免投同意罷免更有力」。

昨上午「護國大遶境」在大直舉行「中山松山信義集結出發儀式」，包括罷免王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美、罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人Roger、民進黨台北市黨部主委張茂楠、市議員許淑華、洪健益、張文潔、顏若芳等人都出席。

阿美表示，罷免行動源於去年的五月國會擴權，直到今年，諸多事件都顯示，國民黨現在就是一個非常不正常的政黨，希望透過遶境讓更多人了解罷免不是仇恨，是為了保護台灣，這次公民行動真的是超越藍綠。在掃街看到沿途民眾表達支持，阿美也驚嘆道，第一次在台北市看到這麼團結的景象。

剷除黑芯︰台灣正處嚴峻風雨 罷免撥亂反正

Roger也說，雖然昨日天候不理想，但罷團還是風雨無阻，因台灣正處於更嚴峻的風雨、驚濤駭浪之中，希望透過這次罷免行動撥亂反正，七二六呼籲投下同意罷免。而在最後衝刺期，團隊也布下天羅地網，希望說服更多民眾，最後一週維持所有掃街、文宣、街講積極倡議。

文山退葆︰集結最多的認同 超越藍綠

下午，大安文山區三個罷團「大安強強滾」、「文山退葆」以及「台灣出來罷」齊聚從文山行政中心，進行「大安文山集結出發儀式」。「文山退葆」表示，這場行動超越藍綠，要聚集最多認同，華派反共、台派護國，所有人都要保護台灣。「大安強強滾」指出，大安文山很艱困，但「出來投票，我們就會贏」！「台灣出來罷」說，每個公民都可以是行動者，不管是大罷免還是護國大遶境，都是我們對未來的愛與勇氣。

大安強強滾︰出來投票 我們就會贏

沿途，許多民眾騎機車跟在車隊後面喊著口號支持罷免，志工幾乎沒有遮雨設備，僅少數身著輕便透明雨衣；路上民眾有些站在街口、自家窗口比讚，或是在等公車時揮著「大罷免大成功」的旗幟表示支持，隊伍一路行至立法院旁濟南路，出席「重返青島 護國保台晚會」。

#羅智強

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