鄭正鈐「護新竹」影片 林志潔批投共

國民黨新竹市立委鄭正鈐為反罷免發佈「年輕人護新竹」影片，竟有穿迷彩衣青年說出投共言論，新竹市雙罷發言人林志潔籲下架同意罷免這樣的投共立委。（擷取自市議員劉崇顯臉書）

2025/07/20 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕不演了！國民黨新竹市立委鄭正鈐廿六日要被罷免投票，昨在臉書發佈「年輕人護新竹」的街訪影片，影片中有穿著國軍迷彩衣的青年人高調反罷免外，還提到「台灣不如共產」、「去中國至少還不用打仗」等言論，新竹市雙罷免總部發言人林志潔與市議員劉崇顯痛批國民黨立委竟正大光明號召青年投共，痛批一個連選舉罷免制度都沒有的極權國家，鄭正鈐竟發佈影片表達台灣「那不如直接給中共」統治？號召市民廿六日站出來投票，罷掉投共舔共立委。對此，鄭正鈐辦公室尚無回應。

鄭正鈐臉書粉專發佈的影片引來新竹人不滿及抗議，劉崇顯說，中共國台辦高調表態「反罷免」已經夠荒謬，沒想到鄭正鈐還跟著一搭一唱鼓吹「台灣不如共產」，根本是中共的內應。號召市民七二六投同意罷免，讓這樣的投共立委下台。讓中共看看台灣民主自由的力量，更譴責鄭正鈐用海軍陸戰隊的迷彩衣混淆視聽要民眾投共的行為。

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林志潔也說，鄭正鈐影片內他的支持對象，身著海軍陸戰隊的迷彩衣對鏡頭說：「所謂的民主，現在已經沒有了，那還不如共產黨來，他說什麼我就做什麼，去中國至少還不用打仗。」她痛批鄭正鈐與敵對勢力的國台辦往來密切，如今發表此影片，還讓穿著海軍陸戰隊迷彩衣年輕人，說台灣沒有民主，鼓勵大家投共是保護新竹？這不是賣台，什麼是賣台？

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