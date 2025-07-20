新竹雙罷 柯建銘：藍白就是要搞垮國家

新竹雙罷在228公園舉行「罷免是愛」反共護台公民開講，現場也有大罷免大成功的大氣球，呼籲市民投同意罷免，找回新竹的光榮感。（記者洪美秀攝）

2025/07/20 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（市長高虹安、立委鄭正鈐）廿六日舉行罷免投票，昨天最後黃金週末，新竹雙罷舉行「罷免是愛」的反共護台公民開講，邀罷團領銜人朱約信及皮筋兒和歐陽霆等人宣講為何要罷掉親共藍委，藍白被罷免方則舉辦大型「新竹反罷保平安」的合體造勢活動，包括新北市長侯友宜及和苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席黃國昌等人為鄭正鈐與高虹安站台，罷方與反罷方拚場較勁意味濃厚，雙方都號召市民廿六日要出門投票，衝高投票率。

新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博細數不適任的理由，包括高虹安涉貪停職被判七年四個月，卻還高調出席活動及反罷免，市政失能，還違反行政中立。而鄭正鈐除有上百件官司纏身，更與詐騙集團及敵對勢力的國台辦往來密切，被助理檢舉接受中資贊助選舉，還與犯罪組織過從甚密、包庇暴力討債。

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民進黨立院總召柯建銘也說，藍白在國會利用多數優勢，第一會期除毀憲亂政，提出國會擴權等法案被憲法法庭判違憲後，如今第二會期的目標就是要搞垮國家，包括通過財劃法及提出違憲的普發現金一萬元特別條例，這些都是為了附和中共，拖垮國家的財政。

藍白反罷免昨晚也派出黃金陣容，有侯友宜、黃敏惠及鍾東錦及網紅館長陳之漢到場力挺高虹安與鄭正鈐。

侯友宜痛批，這些立委、市長有做錯什麼事？憑什麼採取無差別手段把他們罷免？台灣民主五十年後竟然走回頭路，在野黨還是要走上街頭抗議執政黨，現在民主的困境比過去還要嚴重，還把立委當做中共同路人，號召大家一定出來反罷免，投下不同意票，守住新竹市，守住台灣。

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