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    盧秀燕陪牛煦庭參拜 被嗆不反共

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜，進宮時遭民眾嗆為何不反共。 （記者謝武雄攝）

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜，進宮時遭民眾嗆為何不反共。 （記者謝武雄攝）

    2025/07/20 05:30

    〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕台中市長盧秀燕在七月初丹娜絲颱風外圍環流造成市區大淹水時，人在北部幫國民黨籍立委反罷免而惹議，她昨到桃園市為桃一、四選區立委牛煦庭與萬美玲，懇託民眾不同意罷免，盧步入桃園鎮撫宮前，遭路人質問「你怎麼不反共」？她似乎被激怒而回嗆「去南部救災」、「有空在這喊，不如去南部救災」。

    盧秀燕受訪表示，民進黨與其噴這麼多政治口水，南部有二萬五千戶家庭屋頂全飛，連蓋帆布的人手都沒有，號稱愛台灣的人不如去出力協助救災，如果這都不出力，台灣真的發生危險，這些人能夠愛台灣、顧台灣嗎？她看是跑得比誰都快。

    桃市罷團力衝「光復桃園，六區全罷」，坊間咸認牛煦庭爭議性高，極可能被罷免通過，盧陪牛到桃園鎮撫宮、南崁五福宮上香祈福時說，牛是優秀的立委，民進黨為何要罷牛，因為選輸翻桌，還想掌控立法院，所以國民黨的立委從基隆、台北、新北、桃園到台中，都面臨罷免。

    盧秀燕也陪萬美玲到桃園景福宮參拜、為萬加油打氣，盧表示，與萬美玲認識多年，深知她是專業認真、心繫教育與孩子的優質立委，不能讓這樣優秀的人才被罷免。盧呼籲，大家七月廿六日一定要出來投「不同意罷免」票。

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