中壢催票 王義川：國民黨不反共 就該罷免

立委王義川昨在「中壢公民之夜」宣講時表示，國民黨現已不反共，光這點就該罷免。 （記者黃政嘉攝）

2025/07/20 05:30

公民之夜 鄉親配戴「守護台灣，拒絕統戰」飄帶 揮舞旗子響應

〔記者黃政嘉、周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕昨天「大罷免」投票日前的黃金週末，桃園市罷免第三選區國民黨立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊與民進黨民代，在中壢區水頭伯公天幕公園辦「中壢公民之夜」，數百鄉親配戴「守護台灣，拒絕統戰」飄帶，揮舞罷免旗子響應；立委王定宇宣講強調，大罷免跟黨派無關，跟每個人選擇有關，大家都在台灣安身立命，若不願意所愛的人被中國共產黨來管，就每人至少拉一票，七月廿六日投同意罷免票，讓台灣民主更健康。

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王定宇：大罷免無關政黨 跟選擇有關

立委王義川表示，國民黨現已不反共，光這點就該罷免，尤其桃市傳統藍軍票倉龍岡地區、忠貞市場，要換會反共的立委進國會；新竹客家歌手劉榮昌領唱「沿路」、「種一蕊靚靚个花」等活潑客家歌曲，請群眾幫打拍子，炒熱聲勢。

梵因法師：感受到風向轉支持罷免

「破蛋除魯」志工昨再到忠貞市場掃街，四十五分鐘發出逾一二○○份面紙包、扇子等文宣小物，團隊發言人梵因法師說，志工一個月來勤走，真誠問候及宣傳，攤商、路人反應從難為情、冷漠，到樂意接受小物，甚至呼應罷免口號，可以感受到風向在變了。

林月琴 陪罷免涂權吉機車隊宣傳

立委林月琴與罷免桃二選區立委涂權吉領銜人Rick，昨早率約五十台機車隊騎遍大園仁壽宮、觀音草漯保障宮、新屋區新福二路、楊梅明天宮到楊梅瑞塘市民活動中心，宣傳罷涂，屢見鄉親揮手讚聲；林月琴批評，藍委甘做黨團總召傅崐萁的小弟，不顧民生，亂刪凍政府總預算，呼籲鄉親投下同意罷免票，讓他們離開立院。

立委徐富癸帶屏東隊北上掃街

屏東縣民進黨立委徐富癸昨帶「護國保台屏東隊」，跟桃市罷團、綠營民代合體，在蘆竹、桃園、大溪等區掃街，宣講罷免第一、六選區國民黨立委牛煦庭、邱若華；徐富癸說，國民黨、民眾黨親共賣台、違法亂紀，愛台灣民眾都不能忍受或置身事外。

立委郭昱晴、張雅琳說，越近投票日期，國民黨的奧步紛紛出爐，從各選區都發生罷免公告被夾帶反罷免文宣可見端倪，呼籲民眾七月廿六日挺身投下「同意罷免票」，下架舔共立委。

八德區中華路一家刻印店賴姓老闆，在店門口貼出二幅同意罷免文宣，寫著「同意要去投票，不同意免投票」、「不同意不用投票，726去旅遊」，遭藍軍議員報警提告違法公職人員選舉罷免法，警方受理後函送桃園地檢署偵辦，對此，民進黨議員許家睿抨擊，詹江村利用警察、司法打壓老百姓。

二百位鄉親激動跟喊「大罷免大成功」，手搖旗子響應。（記者黃政嘉攝）

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