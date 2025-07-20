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    南投罷免游顥 扇子文宣攻防戰

    南投「去游除垢」罷團推出罷免游顥的扇子文宣小物。 （罷團志工石育民提供）

    南投「去游除垢」罷團推出罷免游顥的扇子文宣小物。 （罷團志工石育民提供）

    2025/07/20 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動進入最後衝刺階段，南投「去游除垢」罷免藍委游顥志工團隊，十九日展開徒步街掃宣講，並發送剛出爐的罷游扇子文宣小物。而游顥陣營為反制罷免，也推出反罷免的文宣扇子，雙方展開激烈的文宣小物攻防戰。

    游顥陣營秀立委政績反制

    游顥陣營製作反罷免文宣扇子，上頭印有游顥及表達全力支持反罷免的南投縣長許淑華頭像，背面則列出游顥擔任立委的政績，要大家投下不同意罷免票，早在一個月前即挨家挨戶發送。

    罷團批違憲濫權、亂刪預算

    而罷游團隊志工，昨天在南投市、鹿谷鄉及名間鄉，進行徒步街掃宣講，除高舉宣傳罷免游顥的旗幟及標語牌外，也發送剛出爐的罷游扇子文宣小物，扇子上面印有「違憲濫權」、「亂刪中央預算影響健康補助」等字眼，呼籲鄉親八月二十三日勇敢站出來投下同意罷免票，翻轉國會，守護台灣。

    罷團志工指出，罷團文宣扇子是由支持罷免行動人士贊助，而游顥陣營製作文宣扇子等經費，大過罷團不知十倍、百倍，但罷團文宣扇子剛做好，游顥陣營即鼓吹支持者踴躍收集扇子，聲稱收集十支就可以換紫南宮錢母、五十支就可以換錢母套幣組，意圖藉此降低罷團文宣擴散力。

    游顥陣營回應，由於罷團製作不實抹黑文宣扇子，因而以此方式鼓勵鄉親收集回收，避免誤導欺騙鄉親。

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