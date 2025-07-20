《台中》對抗仇恨動員 踢「藍白拖」進回收桶

「台中轉運市集」充滿親子歡笑聲，爭取中間選民支持罷免，並對抗藍白兩黨的仇恨動員。 （記者黃旭磊攝）

2025/07/20 05:30

民眾擲「同意」聖筊 3區罷團參與市集活動 爭取中間選民支持

〔記者黃旭磊、蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕罷免投票日最後一個黃金週末，台中市三個選區的罷免公民團體，參與由台中市生活願景協進會主辦的「台中轉運市集」，以歡樂爭取中間選民支持罷免，並對抗藍白兩黨的仇恨動員，有趣的是，十五個攤位還藏著大酸藍委的「暗梗」，包括把藍白拖鞋踢進回收桶、擲「同意」聖筊，發送幫國會倒垃圾的回收袋，現場到處傳出笑聲。

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今罷免說明會 敲羅領銜人抱病論戰

不過，隨著投票日逼近，「中六敲羅」領銜人呱呱前天（十八日）突然病倒送醫，預計今天（廿日）將吃止痛藥參與公辦電視罷免說明會，與國民黨立委羅廷瑋論戰，罷團發言人Eva表示，呱呱太操勞急診送醫，他為了罷免投票，堅持撐下去，臉書也湧入大批民眾留言打氣，祝福呱呱快點「滿血復活」。

台中市城鄉發展協會等單位昨天於台中文心森林公園擺攤，吸引數百名親子同樂，罷團「中四廢翔」發言人高凡璽、「中五斷健」及「中六敲羅」發言人Eva與志工到場，爸爸、媽媽也帶小孩踢「藍白拖」，加入「同意」聖筊通關遊戲，還有攤商將「討厭黃國昌的人」寫在招牌背面。

綠營議員催票宣講 盼一人拉五票

罷團強調，此活動也是對抗藍白仇恨動員，回應中間選民渴望的溫馨、歡樂生活，五十七歲陳先生帶女兒參與「拖鞋回家」遊戲，小女兒將藍白拖踢進回收桶，陳先生說，這屆藍白立委是素質最差的一屆，大罷免不是為了仇恨，而是為讓國家更好、讓國會恢復正常。

另外，民進黨台中市議員陳淑華、何文海、陳雅惠、黃守達、陳俞融等人，持續在台灣大道等路口催票，市議員林祈烽與南投縣議員沈夙崢、王秋淑團隊及「中四廢翔」志工，也深入藍營本命區的水湳市場宣講，展現同意罷免的氣勢。。

陳淑華說，在最後一週希望催出同意罷免票，林祈烽則拜託一人拉五票，一起幫忙打電話給親朋好友催票、固票，投下同意罷免守護台灣。

中市第三選舉區楊瓊瓔罷免案將於八月廿三日投票，「中三拒瓔」罷團志工士氣大振，昨天一早就在神岡區路口宣傳高喊，台中大罷免一定贏。

「台中轉運市集」活動，親子紛將藍白拖鞋踢進回收桶。（記者黃旭磊攝）

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