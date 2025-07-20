為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《台中》對抗仇恨動員 踢「藍白拖」進回收桶

    「台中轉運市集」充滿親子歡笑聲，爭取中間選民支持罷免，並對抗藍白兩黨的仇恨動員。 （記者黃旭磊攝）

    「台中轉運市集」充滿親子歡笑聲，爭取中間選民支持罷免，並對抗藍白兩黨的仇恨動員。 （記者黃旭磊攝）

    2025/07/20 05:30

    民眾擲「同意」聖筊 3區罷團參與市集活動 爭取中間選民支持

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕罷免投票日最後一個黃金週末，台中市三個選區的罷免公民團體，參與由台中市生活願景協進會主辦的「台中轉運市集」，以歡樂爭取中間選民支持罷免，並對抗藍白兩黨的仇恨動員，有趣的是，十五個攤位還藏著大酸藍委的「暗梗」，包括把藍白拖鞋踢進回收桶、擲「同意」聖筊，發送幫國會倒垃圾的回收袋，現場到處傳出笑聲。

    今罷免說明會 敲羅領銜人抱病論戰

    不過，隨著投票日逼近，「中六敲羅」領銜人呱呱前天（十八日）突然病倒送醫，預計今天（廿日）將吃止痛藥參與公辦電視罷免說明會，與國民黨立委羅廷瑋論戰，罷團發言人Eva表示，呱呱太操勞急診送醫，他為了罷免投票，堅持撐下去，臉書也湧入大批民眾留言打氣，祝福呱呱快點「滿血復活」。

    台中市城鄉發展協會等單位昨天於台中文心森林公園擺攤，吸引數百名親子同樂，罷團「中四廢翔」發言人高凡璽、「中五斷健」及「中六敲羅」發言人Eva與志工到場，爸爸、媽媽也帶小孩踢「藍白拖」，加入「同意」聖筊通關遊戲，還有攤商將「討厭黃國昌的人」寫在招牌背面。

    綠營議員催票宣講 盼一人拉五票

    罷團強調，此活動也是對抗藍白仇恨動員，回應中間選民渴望的溫馨、歡樂生活，五十七歲陳先生帶女兒參與「拖鞋回家」遊戲，小女兒將藍白拖踢進回收桶，陳先生說，這屆藍白立委是素質最差的一屆，大罷免不是為了仇恨，而是為讓國家更好、讓國會恢復正常。

    另外，民進黨台中市議員陳淑華、何文海、陳雅惠、黃守達、陳俞融等人，持續在台灣大道等路口催票，市議員林祈烽與南投縣議員沈夙崢、王秋淑團隊及「中四廢翔」志工，也深入藍營本命區的水湳市場宣講，展現同意罷免的氣勢。。

    陳淑華說，在最後一週希望催出同意罷免票，林祈烽則拜託一人拉五票，一起幫忙打電話給親朋好友催票、固票，投下同意罷免守護台灣。

    中市第三選舉區楊瓊瓔罷免案將於八月廿三日投票，「中三拒瓔」罷團志工士氣大振，昨天一早就在神岡區路口宣傳高喊，台中大罷免一定贏。

    「台中轉運市集」活動，親子紛將藍白拖鞋踢進回收桶。（記者黃旭磊攝）

    「台中轉運市集」活動，親子紛將藍白拖鞋踢進回收桶。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播