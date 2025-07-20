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    首頁　>　政治

    侯友宜、謝國樑合體 市場催票

    2025/07/20 05:30

    〔記者俞肇福、羅國嘉／新北報導〕罷免投票選前黃金週末，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑昨天聯袂在新北市汐止橫科市場，陪同國民黨新北市七星區立委廖先翔、台北市南港內湖區立委李彥秀拜票，受到熱情回應；不過，也有力挺大罷免的支持者，在買菜的人群中高喊「大罷免大成功」，場面有點尷尬，所幸沒有衝突。

    侯友宜群眾魅力不減，攤商及民眾不管是否支持國民黨，都會給予熱情擁抱、握手。侯友宜說，立法院十八日表決法案，就可以看出來，「民進黨連照顧孩子、退休公務人員都不做，這種政府沒有存在的必要。」希望七月廿六日站出來投下不同意票。

    謝國樑表示，他從基隆跑來汐止，和侯友宜幫廖先翔、李彥秀催票，兩人在國會的表現優秀，而且廖先翔對基隆捷運幫忙很多，請大家投下不同意罷免票。

    另外，國民黨立委洪孟楷昨在社群平台上傳一部影片，指他十八日在街口宣講時，遇到一名罷團人士干擾，並手持錄影器材，雙方言語交鋒數分鐘，未發生衝突。

    洪孟楷指出，罷團所散布的抹黑、抹紅文宣，早已多次澄清，明顯罷團想製造衝突的藉口，他呼籲罷團適可而止。

    「罷洪！！刻不容楷」領銜人方柏翔反批，罷團基於公民立場理性發問，給洪機會說清楚，但他從頭到尾都逃避問題，罷團志工是把握機會，當面質詢。

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