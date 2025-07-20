花蓮罷傅音樂晚會 公民接力短講

花蓮市日出大道「守護花蓮、不枉此生」音樂晚會，公民接力上台短講。（記者花孟璟攝）

2025/07/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕罷免投票前黃金週末，花蓮縣無黨籍議員楊華美昨晚在花蓮市日出大道舉辦「守護花蓮、不枉此生」音樂晚會，主角是花蓮公民，中途傅崐萁宣傳車經過，麥克風被現場數百人巨大聲浪「罷免傅崐萁」蓋過；國民黨昨在花蓮及玉里也舉辦團結大會，立法院長韓國瑜站台十分鐘就「快閃」。

中央給經費 傅稱自己德政

花蓮市日出大道昨晚的「守護花蓮、不枉此生」音樂分享晚會，邀請公民齊聚發聲，雖然颱風外圍環流造成間歇大雨，仍吸引超過五百位民眾參加，現場安排公民接力短講、罷傅商家美食市集，還在地面排出「○七二六」字樣燭光、祈福罷傅成功布條，呼籲花蓮人「七月二十六日投同意，傅崐萁不會知道」。

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短講公民來自花蓮各階層，有烘焙師、退休老師、社區工作者、音樂家、餐廳老闆等。退休校長陳明珠說，她在花蓮短講、客廳會參加約二十場，深感花蓮人處在資訊不對等的狀態，比如老人家告訴她「傅崐萁很好，都有照顧老人、給老人做假牙」，但她告訴長輩，「不只有傅崐萁對老人好，全台灣每個縣市的老人福利都很好，因為這是中央給的經費」，但傅崐萁總是把中央的政策，當成是自己的德政，傅在花蓮已經二十三年了，應該要換人做做看。

街頭遇傅車掃 罷團嗆罷免

昨天白天豪雨，但罷團志工在街頭宣講、舉牌，還巧遇韓國瑜、傅崐萁車掃，志工嗆喊「罷免傅崐萁」，韓國瑜還對著罷團志工比讚、比愛心。罷團微光花蓮發言人W說，韓國瑜到花蓮，沒有像過去站台時大力給稱讚，連「支持傅崐萁」都沒說出口。

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