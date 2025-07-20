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    首頁　>　政治

    台灣堅定友人 美傳統基金會創辦人佛訥辭世

    美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）18日逝世，享壽84歲。（圖取自X @Heritage）

    美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）18日逝世，享壽84歲。（圖取自X @Heritage）

    2025/07/20 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）昨發布聲明，緬懷創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）的貢獻並哀悼其辭世，外交部長林佳龍透過X社群平台發聲悼念，對這位「智庫外交」先驅辭世深感哀痛，指出其貢獻將長存，持續啟發後人。

    林佳龍發文悼念

    佛訥十八日辭世，享壽八十四歲，傳統基金會讚揚佛訥「不僅是一位領袖，更是一位具有遠見的開創者與最高典範的愛國者」。

    佛訥多年來不遺餘力的支持台灣、關注台灣情勢，林佳龍獲悉消息後轉文表達哀悼。林說，「佛訥是台灣堅定的朋友，也是智庫外交的先驅，其貢獻將長存，持續啟發後人」。

    林佳龍今年三月曾在外交部接待訪台的佛訥，當時他說，與佛訥認識近卅年，佛訥創辦「傳統基金會」的經驗，啟發林完成美國學業後返台創立「台灣智庫」，兩人都肯定智庫能夠發揮政策影響力，提供決策者務實政策建議，並期盼作為「政府的人才庫」的智庫，能透過「智庫外交」讓政策幕僚更深入了解彼此的理念，深化政府間的實質關係。

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