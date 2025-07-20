美CECC挺台聽證會 將邀范雲作證

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）將於美東時間廿三日舉行聽證會，主題為「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」。民進黨立委范雲獲邀擔任證人，將透過視訊作證。（資料照）

2025/07/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克遭中國密謀碰撞恐嚇，引起國際社會嘩然。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）將於美東時間廿三日舉行聽證會，主題為「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」。民進黨立委范雲獲邀擔任證人，將透過視訊作證，分享台灣面對中國政治、認知與資訊戰的因應作法，並說明國際社會如何協助台灣強化韌性。

范：討論中國對台威脅

聽證會將於台灣時間廿三日晚間十時在美國參議院羅素辦公大樓舉行，並同步於CECC官方YouTube頻道直播，由CECC共同主席、聯邦參議員蘇利文與聯邦眾議員史密斯主持，會中分為兩場專題座談，范雲將參與第一場次討論，第二場則由美國海軍情報局前局長史都德曼等人出席。

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聽證會將聚焦中國如何透過跨國壓迫（跨境鎮壓）與政治操弄干預台灣民主，並探討國際社會的因應作法，以及如何強化美國對台支持，藉此推動美國「與台灣同一陣線法案」、「跨國鎮壓政策法案」 等。據了解，CECC原亦邀請長期研究中國統戰滲透的民進黨立委沈伯洋出席，但其母近日逝世不便出席。

范雲曾代表我國出任對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席，她昨向本報證實，將在聽證會上聚焦討論中國擴大對台灣民主的威脅、製造疑美論及台美關係的不信任，以及利用恐嚇、法律戰與宣傳操作操控國際社會對台灣地位的認知。

范雲說，面對中國日漸加劇的威脅，國際民主國家都提高警戒，嚴陣以待，她將在聽證會上分享中國如何利用各種手段對台灣進行政治戰，以及台灣社會與政府如何協力因應。

范雲指出，中國不只武力侵擾，更從網路攻擊、錯假訊息，青年統戰團、宮廟滲透，到共諜案，甚至計畫碰撞蕭美琴副總統於捷克的座車。

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