漢光41》無人載具、反無人機運用不足 專家：要加快腳步

國軍「漢光四十一號」演習雖展現多項創舉，但學者專家認為，無人載具運用稍嫌不足、反無人機系統未建置、防空密度與訓練準則仍需強化。圖為陸戰隊官兵運用「微型無人機」，提升戰場覺知與透明度。（軍聞社）

2025/07/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光四十一號」演習雖展現多項創舉，但學者專家認為，無人載具運用稍嫌不足、反無人機系統未建置、防空密度與訓練準則仍需強化，在戰略溝通上也應進一步強化。

國防院所長蘇紫雲指出，無人裝備的使用仍在起步階段，雖然演習已有無人船艦進行隨行研訓，無人機也比以往頻繁出現，但「考量到戰場快速變化，這一塊還是要再加快腳步」。

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中程防空系統 仍有「中空」地帶

蘇紫雲提醒，目前中程防空系統如陸射型天劍二雖已有部署，但整體密度不足，仍有防空「中空」地帶，且缺乏反無人機系統的建置，現階段僅能依靠復仇者系統、DMS系統或單兵型刺針飛彈，他建議加速部署自走防砲、雷射與微波系統，才能真正建立有效反UAS能力。

另，漢光演習採實戰化想定，路上「見軍率」大幅提高。蘇說，目前國軍增強與媒體及公眾的戰略溝通，甚至透過直播呈現新型裝備，也沒有掩飾交通事故的意圖，這是正確的政策方針。

台灣安保協會副秘書長何澄輝也指出，雖然後備動員已有實質提升，但未來仍須朝更大規模、跨部門整合演練邁進。他認為，「灰色地帶衝突」樣態多變，國軍應進一步推演各類複雜情境，以提升整體應變能量。

何澄輝強調，無人機是現在進行式，國軍應儘快建立反無人機系統與操作戰術，同時建構「無人機等同彈藥」的量產與儲備體系，「不能只靠進口，要能自己造，造得多、儲得久」。

國防院副研究員舒孝煌亦直言，無人機的作戰概念未充分體現在演習中，「演習是最好的機會，但無人機的應用卻很少看到」。他指出，城鎮戰場極需FPV無人機協助觀測與目標指定，海馬斯打七十公里也需仰賴無人機獲取目標，都應該拿出來用。

舒孝煌更指出，國軍至今未建置完整的反無人機系統，「不是沒做，是做得太少」，尤其是針對中國部分抗干擾能力強的小型無人機，傳統雷達與飛彈幾乎無法有效攔截。他認為，應仿效國外將無人機與反制系統編入部隊建制，「不是特種部隊才有的東西」。

此外，舒也提醒，電子戰能力尤以雷射或微波干擾等新式手段仍待強化，雖然演習中有看到電戰車部署，但規模與操作仍嫌不足。若國防預算增加，此類「低成本、高效益」系統應優先強化，以補足我國當前防衛縱深中的明顯空隙。

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