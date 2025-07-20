漢光41創多項「首次」操演 落實防衛韌性戰略

漢光41演習創造許多「首次」

2025/07/20 05:30

十天九夜極限練兵、縱深持久戰、後備全旅動員…

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍為期十天九夜的「漢光四十一號」實兵演練圓滿落幕，除規模是歷年之最外，亦創下多項「首次」操演紀錄，驗證我國從灰色襲擾、灘岸殲敵，一直延伸到縱深防禦、持久作戰階段，配合首次實施的「二○二五城鎮韌性（防空）演習」，落實軍民整合的全社會防衛韌性戰略。

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此次演習另包括多項新式裝備首度納入實兵科目，例如海軍海鋒大隊增程型雄三飛彈機動發射車、空軍陸射型劍二防空系統及陸戰隊與憲兵部隊新配發刺針飛彈等，也公開運用微型無人機執行監偵任務，並完成首次於淡水河口實施阻絕鏈爆破作業，提升河道要口的防衛演訓實效。

納入城鎮韌性演習 象徵全民防衛整合

國防院所長蘇紫雲指出，今年漢光最重要的是軍事文化的改變，「有想定、無劇本」的演練模式，是最關鍵的改變之一。此外，動員二萬二千名後備部隊，還有M1A2戰車、海馬士多管火箭（HIMARS）、雄三「增程型」、無人機與電戰車等新裝備的主動公開，皆顯示軍方在戰略溝通方面有實質轉變。

蘇指出，陸軍M1A2T主力戰車雖未列入演習科目，但首次採直播方式向大眾公開進行實彈射擊訓練，這是非常明顯的轉變。此外，政府首次將「城鎮韌性演習」納入，包括大賣場演練、實際防空避難等方式，也象徵全民防衛整合的深化。

演練期間，憲兵部隊並首次動用捷運軌道與維修車輛進行地下兵力及補給機動，驗證都市戰時補給路網運作可行性，台灣安保協會副秘書長何澄輝認為，這是發揮台灣自身地理優勢的重要創舉。他說，單兵裝備更加現代化，運用單兵型刺針飛彈與標槍飛彈，整體作戰觀念更趨實戰化。

另針對國軍首次「全旅動員」召集第二○六旅、一三七旅等後備部隊，分別於桃園、大台北地區及南部各地演練「縱深防禦」與「城鎮作戰」課目，教育召集人數逾二萬二千人，創下新高，並涵蓋全台各地，驗證後備旅級部隊整體動員與實兵作戰能力。何也認為，後備動員更加精實，而非過去象徵性射擊，並進行全旅動員、結合民防與民間機具參演，更具實戰意義。

國防院副研究員舒孝煌則指出，這次演習展現「削弱敵軍作戰能力」的戰略主軸，從海上封鎖、濱海作戰到城鎮戰，皆展現戰略層層遞進的削弱戰略，符合國防戰略所描述的「多域拒止」、「韌性防衛」概念。

舒孝煌認為，新式裝備如海馬士進入國軍部隊，對傳統部署方式帶來整體的轉變和衝擊，其以GPS導引可打七十公里遠的特性，會令部隊指揮官去挑戰一成不變的部署方式，這將促使國軍改變作戰文化，未來作戰方式也將與時俱進。

他也提及，有別於以往的大砲「排排站」，今年防空系統可以明顯看出採「分散部署」的方式，如愛國者系統將雷達與發射車分設各地，松山機場、木柵動物園等周邊部署即參考外國經驗，展現部署靈活性與韌性，是值得鼓勵的強化方向。

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