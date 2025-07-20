美前駐中大使：台提升無人機戰力 令北京犯台卻步

美國前駐中國大使伯恩斯十八日在美國年度「阿斯本安全論壇」中指出，烏克蘭奮勇抵抗軍隊規模大上許多的俄羅斯，以及台灣考慮大幅擴展無人機戰力，並在地製造無人機和攻擊飛彈，都勢必讓中國在犯台前有所遲疑。（路透檔案照）

2025/07/20 05:30

美退將蒙哥馬利籲漢光演習 納入美軍人員整合訓練

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）十八日在美國年度「阿斯本安全論壇」中指出，烏克蘭奮勇抵抗軍隊規模大上許多的俄羅斯，以及台灣考慮大幅擴展無人機戰力，並在地製造無人機和攻擊飛彈，都勢必讓中國在犯台前有所遲疑。澳洲駐美國大使陸克文則在同一場合直言，台灣是中國的戰略核心，萬一台灣淪陷，中國的軍力將得以延伸，美國及盟國必須謹慎以對。

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陸克文：台灣若淪陷

中國軍力將大幅延伸

在拜登時期出使中國的伯恩斯，當天在題為「制定印太戰略方向」的會議上發表演說，指出北京看到烏克蘭如何抵抗規模遠大於自身的俄軍，也看到台灣正在考慮大幅擴展無人機戰力及在地製造無人機、攻擊飛彈的能力，必然會讓中國對犯台有所遲疑，「這是一件好事」。

伯恩斯也提到，拜登任內成功說服日本強化自身防衛，並看到「台灣有事」成為日本、菲律賓內部有關安全事務的討論重點。前美國國務卿布林肯當時同樣提醒各國，一旦台海遭封鎖，將對全球經濟產生災難性影響，「這些都對中國形成壓力，是一件好事」，現任總統川普必須謹慎面對這股局勢。

曾任澳洲總理的陸克文同時也在論壇上指出，台灣目前佔據北京全部軍事戰略的重心，萬一台灣淪陷，中國的軍事力量及作戰能力將得到更廣泛的釋放，這是必須非常謹慎思考的問題，「我相信這樣的邏輯逐漸在美國及盟國之間得到認可」。菲律賓參謀總長布勞納四月間即曾表示，若鄰近的台灣遭入侵，菲律賓無可避免將被捲入衝突。日本首相石破茂本月稍早赴沖繩助選時也坦言，鑑於中國在台灣周邊的軍事活動愈發活躍，一定要思考如何面對。

此外，對於剛落幕的漢光演習，美國退役海軍少將蒙哥馬利十八日在接受中央社專訪時表示，台灣必須調整現役與後備兵力的平衡，這次漢光演習有超過二萬名後備軍人參與，「是很好的起點」。

蒙哥馬利並呼籲漢光演習應逐步走向雙邊演習，納入美國海軍、空軍及陸軍人員進行整合訓練。他指出，儘管美方派出觀察員在場，但漢光仍是台灣單方面進行的演習，美國國會二○二三年通過的「台灣強化韌性法案」已指示美國防部增加與台軍聯合演訓次數。他認為，漢光演習很適合做這樣的訓練。

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