星期專論》中國對川普的軍事回應

星期專論-費學禮

2025/07/20 05:30

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

二○二五年六月十二日至廿三日，以色列對伊朗發動出色的十二天轟炸與特種作戰，最高潮則是美國總統川普在六月廿一日下令，空襲伊朗深層地下核武器燃料處理設施，中國共產黨自始至終束手無策，被部分人士視為中國畏首畏尾、缺乏決心的證明，甚至是「無能」的展現。

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然而，若是因此低估中共的野心，及其對川普政府更廣泛、更深遠的軍事回應，將是極其危險的輕敵失策。中共的挑戰包括加速扶植其核代理國家的戰略，以及發展多種投射軍力的能力，對美國及其盟友和夥伴的利益與安全發動攻擊。

北京加速扶植核代理國家

數十年來，美國和國際社會的各種行動，都未能阻止中國實現其長期目標，即將其代理人巴基斯坦、北韓，以及（幾乎成功的）伊朗，扶植為擁有核飛彈的國家，以牽制印度、削弱美國在亞洲的力量，並摧毀以色列和美國在中東的勢力。

在川普的第一個總統任期中，他曾經考慮轟炸北韓的核計畫，但最終並未採取行動。

直到面臨伊朗核武能力即將成形的生存威脅，以色列才出手轟炸伊朗的核武生產設施和軍事基地，並鎖定伊朗的大部分政治—軍事領導階層，發動大膽的「斬首」行動。在此之前，以色列已經先削弱伊朗代理人「哈瑪斯」（Hamas）與黎巴嫩真主黨（Hezbollah），清理了直搗德黑蘭的「通道」。

在二○二三年十月七日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊後，中共公開聲援更廣泛的激進伊斯蘭戰爭，這是北京數十年來在經濟與隱蔽軍事技術層面援助伊朗，讓伊朗得以發動直接及代理人衝突之後，進一步升級到加入對以色列的公開戰爭。

然而，中國已經確保，任何針對巴基斯坦或北韓戰略核能力的潛在清除行動，都會因為北京協助擴散其核武軍備而遭到嚇阻。這兩個國家現在都已經擁有戰區核彈、可攜帶核彈頭的短程／中程／中長程彈道飛彈，以及陸基、海基或空基核巡弋飛彈。

據信，巴基斯坦正在發展新型的固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM），而北韓已經擁有兩款液體燃料洲際飛彈，以及兩款隱蔽性更高的固體燃料洲際飛彈，包括全世界最大尺寸的「火星-19型」洲際飛彈，由抄襲中國航天科技集團公司（CASC）二○一一年移交給平壤的廿二輪大型飛彈發射車搭載。

為了進一步確保北韓的核威脅能力，中國很可能參與協助北韓打造具備「第二擊能力」（second strike）的核動力核彈道飛彈潛艦（SSBN），這些潛艦可以部署在中國／蘇聯式的「堡壘海域」（Bastions），由中國協助建造、可搭載九十六枚飛彈的新型驅逐艦，以及未來更大型的巡洋艦提供防護。

前述種種大幅增加了川普總統決定對北韓採取有如對伊朗般打擊行動的風險，同時也為中共保留了北韓這張核武「牌」，可以在入侵台灣時製造轉移注意力的危機，或是推動核擴散以扶植委內瑞拉等新的核代理人，甚至迅速重新武裝伊朗。

中共核代理人戰略在伊朗遭遇重大挫敗

即使中共已經沒有能力操縱伊朗的核威脅，北京也已經透過對俄羅斯提供大規模經濟支援，以及愈來愈多的軍事技術轉讓，獲得一個新的核代理人，從而助長莫斯科在烏克蘭進行帝國主義式的恐怖戰爭，還威脅戰火可能擴及波羅的海國家和波蘭。

香港《南華早報》二○二五年七月四日報導， 中國外交部長王毅七月二日告誡歐盟執委會副主席兼外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），「北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰敗，擔心美國屆時會將全部注意力轉向北京。」不過，這只是真相的一部分而已。

對中共及其黨軍中國人民解放軍而言，俄羅斯在烏克蘭的戰爭是中國科技的試驗場，更是未來對台戰爭的「實戰訓練營」（bloody school），培養中國「僱傭兵」近距離學習操作無人機／電子系統作戰，同時累積在俄羅斯—中國—北韓三邊衝突架構下的協同作戰經驗。

中共與解放軍所期望的回報，將是在解放軍封鎖或入侵台灣時，俄羅斯和北韓能夠積極參與行動。

二○二○年至二○二四年間，中國和俄羅斯平均每年舉行九次聯合軍事演習，二○二四年更達到十一次，包括針對美國阿拉斯加州軍事基地的聯合核轟炸機演習。

軍援俄、北韓、巴基斯坦 建構全球兵力投射

中共對川普政府的持續挑戰，將包括繼續對俄羅斯、北韓和巴基斯坦等代理勢力提供援助，進一步協助解放軍快速建構全球投射能力，這些能力建立在核武優勢、廣泛的海空陸三軍全球投射能力，以及日益擴大的全球軍事准入權（military access）之上。

十多年來，俄羅斯持續協助中國打造對抗核彈道飛彈的「防禦」系統，但兩國勾結很可能還夾帶一項秘密協議，協調雙方在核飛彈「攻擊」戰略上的合作。

目前，俄羅斯和中國部署的洲際彈道飛彈彈頭，合計可能已經超過二四○○枚，到了二○三五年，還可能成長到三○○○枚以上。同時，美國國防情報局（DIA）在五月估計，到了二○三五年，俄中兩國合計可能擁有五○○○枚「增程型高超音速武器」（boosted hypersonic weapons），以及一萬枚攻陸巡弋飛彈。

相較之下，美國迄今僅著重於撥款汰換老舊的洲際彈道飛彈、彈道飛彈核潛艦，以及戰略轟炸機部隊，目前也幾乎沒有將核飛彈彈頭數量擴增至現有約一五○○枚以上水準的打算。

川普推金穹防禦系統 重啟軍備管制倡議

儘管已經延宕數十年之久，但川普總統提出的「金穹」（Golden Dome）國家飛彈防禦目標，目前仍面臨嚴峻的資金挑戰，以及一旦民主黨在二○二八年重新奪回白宮後，可能出現的政治支持問題。不過，這項計畫依然代表美國迄今最深遠的嘗試，試圖將全球核飛彈競賽導向防禦層面，並重新喚起對軍備管制協議的重視。

然而，中國向來拒絕將其核武器納入任何軍備管制協議的倡議，隨著中俄兩國在核武層面的綜合優勢不斷增強，中國更沒有接受這類限制的誘因。如果中國進一步「突圍」，部署自己的國家飛彈防禦系統，就更沒有理由受控。

在二○二四年十一月的珠海航展上，解放軍首次公開展示「紅旗—19」飛彈攔截器，尺寸與美國洛克希德馬丁公司生產、射程超過四○○公里的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）飛彈攔截器相當。此外，近期網路上也曝光一款更大型的飛彈攔截器，或許是可攔截洲際彈道飛彈的「紅旗—26」。

此外，為了牽制美國未來將戰區／戰術核武器部署到菲律賓等盟國，中國外交部七月三日宣布，中方準備簽署一九九五年《東南亞無核武器區條約》（SEANFZ）的相關議定書。

可是，此舉並未改變一個事實：在海南島的亞龍灣，中國海軍已經部署四艘彈道飛彈核潛艦，最終可能達到六艘，每艘配備十二枚「巨浪—3型」潛射彈道飛彈（SLBM），每枚飛彈可攜帶三至六枚核彈頭，意味著中國在東南亞的門戶，可能已經部署總數達二一六至四三二枚的核彈頭。

利用東南亞無核條約 牽制美部署戰術核武

可以預料的是，中國及其代理人柬埔寨，將會譴責美國在該地區部署戰術核武的任何行動，甚至包括非核武裝的傳統彈道飛彈（僅因其可能具備攜帶核彈頭的潛力），指控此舉違反《東南亞無核武器區條約》，以阻止美國干擾解放軍入侵菲律賓的巴拉旺島，該島正是最接近中國在美濟礁（Mischief Reef）非法構築的空軍／海軍／飛彈基地的菲國領土。

中共與解放軍若要實現其入侵並摧毀台灣民主的野心，首要前提就是設法壓制美國潛在的洲際及戰區核遏制能力。

為了入侵台灣，解放軍的準備工作還包括廣為報導的特殊兩棲登陸駁船建造計畫。這些駁船採用高架支柱設計，配備加長型登陸坡道，能夠大幅擴增台灣沿海可用於登陸的「灘頭」數量。

此外，二○二四年初的報導指出，中國正在大幅擴充大型滾裝式（RORO）純車輛運輸船（PCTC）的規模，預計從約卅艘增加到八十艘，使其具備單次可運送多達十六萬名官兵及裝備的潛力。

相較之下，一九四四年六月六日的諾曼第登陸（D-Day）行動，動員的部隊規模達十五萬六○○○人，而在和平時期，台灣七個主要民用機場每天可運載約十四萬名乘客，一旦被解放軍奪佔，只要利用中國約四○○○架波音及空中巴士（Airbus）民航機的一小部分，就足以運送遠多於此的入侵部隊。

除了針對台灣，解放軍還挑戰川普政府的軍事建設計畫，積極提升向「第二島鏈」推進的能力，試圖將戰線延伸到「第一島鏈」之外。

二○二四年十二月，成都飛機工業集團公司（CAC）研發的新型「第六代」匿蹤戰機曝光。這款可能被命名為「殲-36」的超大型超音速戰機，採用三渦扇發動機設計，作戰半徑估計約為三○○○公里，可能掛載射程超過五○○公里的空射反艦彈道飛彈，以及射程超過三○○公里的空對空飛彈，對美國海軍航空母艦戰鬥群，及其目前以波音F/A-18E/F四代半攻擊戰機為主的艦載機隊，將構成嚴峻威脅。

到了二○三○年代初期，中國海軍可望擁有新一代大型全平甲板、傳統彈射起降型航空母艦，可能包括兩艘八萬噸級的「福建級」（CV—18）航艦，後續還會有更多十萬噸級的核動力航艦。這些航艦可能搭載瀋陽飛機工業集團公司（SAC）研發的「殲-50」第六代戰機（二○二四年十二月曝光），宣告中國海軍進入全球投射力量的新時代。

中共太空計畫 挑戰美太陽系控制權

隨著中共在二○三○年代日益具備將解放軍軍事力量投射至全球的能力，能夠在地球上挑起戰爭以牽制美國，中共及其解放軍主導的太空計畫，將開始挑戰美國的主導地位，爭奪對太陽系的控制權。

為了掌握對贏得地球戰爭至關重要的低地球軌道（LEO），解放軍將尋求對「地月系」（Earth-Moon System）的控制，這項計畫正好延續在一九九○年代初期重新啟動、具有軍民兩用性質的載人太空計畫。

估計在二○二六年，解放軍將開始測試「長征十號」月球級載人太空運載火箭，而其新型「夢舟」載人太空艙已於六月通過「發射逃逸系統」（LES）測試，新的「攬月」月面載人登陸器原型也正在進行地面測試。

此外，解放軍也在發展載人火星探索計畫。二○二三年底，中國航天科技集團的太空工程師透露，已啟動一項為期三年的研究專案，試圖擬定一份長達一○○年的藍圖，目標是佔領整個太陽系的衛星與小行星。

因此，無可否認，中共的核代理人戰略在伊朗遭遇重大挫敗，但德黑蘭的激進伊斯蘭政權依然存在，中共仍有可能選擇迅速對其重新武裝，恢復其傳統軍力與核潛力。

中共是當前唯一挑戰美國及其民主盟友、競爭全球主導地位的勢力，不僅有意圖與能力入侵並摧毀民主國家—台灣首當其衝，同時也著眼於透過控制地月系，乃至更遙遠的太陽系，來確保其得以宰制地球。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

中共的核代理人戰略在伊朗遭遇重大挫敗，但中國仍是當前唯一挑戰美國及其民主盟友、競爭全球主導地位的勢力。（美聯社檔案照）

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