稱「台灣是城市」挨批 王鴻薇：口誤是要講台北

王鴻薇18日於罷免電視說明會稱「台灣是城市」，昨受訪強調是口誤。（記者甘孟霖攝）

2025/07/20 05:30

〔記者甘孟霖、孫唯容、李文馨／台北報導〕距七二六大罷免首波投票剩最後一週，國民黨立委王鴻薇十八日於罷免電視說明會上稱「台灣是城市」，引發批評。王鴻薇昨受訪澄清是口誤將「台北」講成「台灣」，也批民進黨、罷團作文章，對於說明會其他內容無法回應、招架。

綠委批王 虛無化台灣主權

罷團「山除薇害」發言人阿美批評，很多罷團成員不認為這是失言，因為王鴻薇說出「城市」之前有看稿，彷彿已經在心裡思考過，到底應該說台灣是一個國家、一個省、還是一個地區？王最後選擇了城市，看得出來也很緊張。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委王定宇則譏諷說，從王鴻薇長期的從政歷程來看，她過去經常上中國電視節目，在節目中把台灣總統府稱之為蔡英文辦公室，對於具有主權象徵的國號或政府機關，長期配合中共的政策，虛無化台灣的主權象徵。

王鴻薇、蔣萬安昨合體掃南京市場，王受訪強調，罷免說明會有個重點，罷免方一直丟紅帽子說國民黨親中賣台，但對於民進黨內部，前立委鄭運鵬、立委沈伯洋父親、立委郭昱晴丈夫等人，以中國台灣名義，在中國經商賺紅錢，這是不是親中賣台、舔共？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法