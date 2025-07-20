大選級規格反罷 藍喊中台灣再贏一次

藍營「台中再贏一次」造勢晚會，台中市長盧秀燕領軍反罷。（記者廖耀東攝）

2025/07/20 05:30

搭遊覽車到會場途中

八旬翁嗆到送醫不治

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕首梯大罷免立委投票倒數計時，投票前超級黃金週，國民黨昨晚排出「總統大選級」規格防守一級戰區台中立委罷免選情，推出「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，由台中市長盧秀燕領軍反罷，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，民眾黨主席黃國昌再度現身「藍白合」護盤，但卻發生八十歲老翁死亡的憾事。

據了解，這場晚會國民黨動員百輛遊覽車，其中家住潭子的八十多歲老先生，坐遊覽車到會場途中，便當吃到一半突然嗆到，下車後仍咳個不停而倒下，緊急送醫不治。

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至於昨天的晚會，國民黨大咖盡出，韓國瑜質疑罷免是政治大屠殺；蔣萬安痛批，民進黨發動無差別大罷免，選輸就「翻桌」，沒收去年的立委選舉結果，用納稅錢陪他們重選；朱立倫與黃國昌則齊聲呼籲投不同意罷免票，教訓民進黨。久未出現政治造勢場合的前台中市胡志強更說，若不好好投票，他可以「高程度推測台灣可能面臨獨裁和戒嚴」。

盧秀燕再打空污與中火牌，她指民進黨能源政策錯誤，導致中火火力全開，台中市民肺癌比率高，藍白加重對未滿七歲幼童犯下殺人罪與傷害罪刑責，綠委卻投不贊成。

這場晚會中，台中市、南投縣面臨罷免危機的藍委幾乎全到齊，包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥，僅顏寬恒因祖父過世、楊瓊瓔協助處理死亡老翁後續事宜，未能到場，昨晚盧秀燕現場喊出二萬五千人到場反罷，但活動中下起陣雨，台上還在高亢演講時，不少民眾即提早離場。

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