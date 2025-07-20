新北反罷宣講 朱立倫：726對賴清德說出不同意

不同意罷免新北愛國者行動昨在板橋體育場展開，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜等人站台助講。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/20 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕大罷免投票黃金週末，國民黨昨傾全黨之力在新北市舉行反罷造勢活動，漢子、燕子、王子和禿子再度齊聚。台中市長盧秀燕批評，總統賴清德、行政院長卓榮泰不該「像昏庸皇帝信了秦檜」，讓民進黨立法院總召柯建銘胡作非為。國民黨主席朱立倫則說，現在全民最大黨是「不同意賴清德」，呼籲藍綠白、中間選民對賴清德說出不同意。

韓：一次罷免31立委 政治屠殺

這場「新北愛國者行動」昨天在板橋區第一運動場舉行，包括朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、前總統馬英九及藍營民代等都出席。

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韓國瑜表示，台灣一九八七年解嚴，追求民主卅多年，民主運動百花齊放，但大罷免是執政黨濫用國家資源，一口氣要罷免卅一位在野立委，這是政治屠殺，是朝向獨裁的政治運動，是傷害台灣民主；台灣民主已站在懸崖邊，絕不能讓民進黨一黨專制。

盧秀燕批，柯建銘早在藍委尚未就職時，就表態要發動罷免，這是為他未能出任立法院長而報復，罷免理由全是莫須有的罪名，「賴清德總統、行政院長卓榮泰也不應該，不應該像昏庸皇帝信了秦檜，卓榮泰竟然讓柯建銘在立法院胡作非為」，非常可惡；藍白委勇於改革，包括推動對虐童致死者可處死刑，綠委卻全數反對，「民進黨是惡魔黨」！

蔣萬安表示，賴清德說「團結」要有共同信念，若有信念，「就要為總統府、國家安全會議、外交部養共諜出來道歉！如果做不到談什麼信念？談什麼團結？」民進黨搞罷免到沒有人性，拿假球案政治操弄，無視災民懇求政府派遣國軍協助救災；有人說大罷免是唯一生路，否則男人會送到戰場，女人、小孩會變成器官庫，但民進黨多年前也說，兩岸如自由流通，「查甫找無工，查某找無尪，囡仔只好去黑龍江，」這沒有成真，「民進黨就是最大詐騙集團」。

朱立倫說，包括民進黨前總統陳水扁、蔡英文在內，從來沒有執政者發動大罷免對付在野黨，全球民主國家也不會，只有賴清德敢；據他所知，很多民進黨人也支持「還稅於民」普發現金一萬元、財政收支劃分法修法，現在全民最大黨是「不同意賴清德」，呼籲藍綠白、中間選民對賴清德及其奧步說出不同意。

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