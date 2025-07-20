大罷免決戰黃金週》主打普發1萬 藍營爭取基層拒絕惡罷

國民黨昨日指出，十三日展開的一系列「反罷列車，街頭開講」活動，將持續深入基層鄰里，與鄉親直接面對面互動交流。（資料照）

2025/07/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕因應七二六罷免投票進入最後一週的衝刺階段，國民黨昨日指出，十三日展開的一系列「反罷列車，街頭開講」活動，將持續深入宮廟、公園等基層鄰里，與鄉親直接面對面互動交流，藉此讓拒絕惡罷的民意情緒在地方持續發酵。

街頭開講 與鄉親面對面互動交流

此外，國民黨在罷免投票前，還將結合青年軍的「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，持續站上街頭開講，駛動反罷列車，要將反惡罷的聲音深入基層、深植民心，號召全民七二六走出家門投下「不同意罷免」。

請繼續往下閱讀...

在最後一週的陸戰動作，國民黨除了各種助講團前往各地掃街、助講造勢，以及傳統的電話催票、社團組織複式動員外，還會在空戰透過各種短語音影片宣傳反罷免理由，而話術大概就是不同意罷免，等於守住國軍加薪、警消人員退休權益，藉此鞏固基本盤，並強調對賴清德總統投下不同意票，反對民進黨團總召柯建銘擔任立法院長，確保普發現金一萬元、國定假日不被民進黨沒收，該黨還搶下七月二十五日凱達格蘭大道路權，舉辦大型造勢活動。

國民黨指出，「反罷列車，街頭開講」活動迄今已辦四場，在沒有宣傳動員的情況下，吸引許多當地鄉親自發性參與，不僅坐滿席位，有更多的民眾站在活動現場的周邊，聽完整場的開講活動，並不時為當地立委或宣講來賓鼓掌加油，也會高喊「反惡罷」口號。

國民黨表示，「反罷列車，街頭開講」將持續安排知名政治評論員、地方民代陳述民進黨的執政惡跡，以及這次大罷免違反民主常軌的事實，還有藍營地方首長與會力挺，當地被罷免的國民黨立委也會親自出席，向民眾說明自己在立法院為民爭取福利、建設，以及主導通過的多項福國利民法案、政策，獲得現場民眾高度的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法