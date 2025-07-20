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    大罷免決戰黃金週》緊扣反共護國 罷團催中間選民同意票

    七二六罷免投票進入關鍵黃金週，罷免團體與民進黨展現草根式戰力，採取全台遍地開花的催票戰術。（資料照）

    七二六罷免投票進入關鍵黃金週，罷免團體與民進黨展現草根式戰力，採取全台遍地開花的催票戰術。（資料照）

    2025/07/20 05:30

    〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕七二六罷免投票進入關鍵黃金週，罷免團體與民進黨展現草根式戰力，採取全台遍地開花的催票戰術。罷團評估，現階段多數選民的投票意向大致底定，最後一週將加強陸戰、緊扣「反共護國」論述，盼催出中間選民的同意罷免票。

    加強陸戰 號召民國派台派大團結

    大罷免決戰在即，罷團人士昨受訪直言，這是前所未見的罷免形態，本次投票率可能高於過往案例；對於黃金週的衝刺策略，罷團除規劃廿四日於凱道集結，選前之夜及開票當天也將重返立法院周邊的青島東路和濟南路，各罷區在投票前夕也會同步舉辦小遊行、造勢晚會及音樂會等活動，並隔空串聯造勢，點燃投票熱潮。

    罷團人士觀察，現階段多數選民的投票意向早已大致底定；除了藍綠基本盤，同意罷免的人，不論當天是否刮風下雨都會出門，而地方上最後一週會加強陸戰，盼催出中間選民的同意罷免票。

    該人士分析，中間選民有自己的基本意識形態，前期參與度不高，如何說服這些人「出門投票」將是重點。他認為，除了不斷提醒投票日期，罷團在最後一週不要做出過激行徑、民進黨人士不要失言，緊扣「反共護國」論述即可。

    為衝刺罷免同意票，民進黨透過網路社群號召返鄉潮，並積極投入掃街、路口宣講等陸戰肉搏，同時重兵部署各都會區及花蓮等指標戰場，帶動跨區串聯效應；各地方黨部與立法院黨團「五一戰隊」也與罷團協同作戰，挺進第一線並肩催票、拉抬氣勢。

    對於在野催化「選輸翻桌」的厭綠情緒，民進黨內人士強調，大罷免非政黨對決，而是公民反共護台的力量展現，最後宣傳將訴求超越藍綠的國家認同，盼激起中間選民及淺藍選民的危機意識；而罷團也打出「國旗牌」，號召中華民國派與台灣派大團結。

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