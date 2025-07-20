超級星期六 重返立院旁 罷團：藍白亂政 公民大罷免

反共護台志工聯盟「護國大遶境」，昨在台北市中山、松山、信義區車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者方賓照攝）

2025/07/20 05:30

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕昨天是大罷免投票前的超級星期六，北台灣的十四罷免團體重返立法院周邊，與「護國大遶境」行動大會師，舉辦護國保台晚會。約五萬民眾不畏風雨到場力挺，控訴藍白侵害憲政體制、破壞民主程序，大罷免是史無前例的公民運動，民主且正當，目的是要告訴這個史無前例、毀憲亂政的立法院，人民最大。

5萬民眾不畏風雨到場

正告毀憲的立院 人民最大

昨天晚會分別在濟南路與青島東路採雙舞台形式，除邀集各地罷團、律師、知名導演、民意代表宣講，表演卡司更囊括董事長樂團、大支、楊大正、裝咖人、拍謝少年等，將全場情緒帶動到最高點。儘管受颱風環流影響，台北時風時雨，但澆不熄群眾熱情。

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支援拍攝罷免影片的導演楊力州提到，有人建議讓當選的國民黨立委好好當四年，四年後不要選他們即可。但楊反駁說，若到餐廳裡面去點一份咖哩飯，結果送出來的不是咖哩，而是大便，「你要吃下去嗎？你要吃四年嗎？」。一席話獲得全場熱烈回響。

台北市議員苗博雅則說，這是她參與過最多顏色旗幟的活動，參與者來自四面八方，可能來自不同族群，但共同信念就是民主。國民黨宣稱「民主國家沒有大罷免、大罷免就是不民主」，那是因為全世界民主國家，也沒有任何一個立法院會惡意修法癱瘓憲法法庭，或透過審預算、關閉其他憲法機關，甚至把行政權的預算權力收歸己有。

苗博雅強調，上百萬公民連署行使憲法所賦予的罷免權，就是為了表明，「雖然立院過半很大，但憲法更大、人民更大」，絕非六十席立委就能推翻主權在民的憲政秩序。

北台罷團昨晚大會師，在立法院旁舉行「重返青島–護國保台晚會」，現場湧入5萬支持罷免的人潮，高喊「罷免投同意、反共更有力」等口號。 （記者陳逸寬攝）

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