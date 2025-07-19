基隆罷林沛祥說明會 21日起播3天

2025/07/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕大罷免七月廿六日投票，基隆市民眾十七日起陸續收到罷免立委林沛祥的投票通知單和罷免公告，民眾打開後，忍不住問︰「怎麼不像以前的選舉公報，怎沒印立委的照片？」基隆市選舉委員會表示，送到家戶的就是罷免林沛祥案的罷免公告，內容詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，跟有印候選人照片、號次的選舉公報不一樣。

基隆市選委會表示，二○二四年罷免基隆市長謝國樑的罷免公告，也沒有謝的照片，而是詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，不同於以前的選舉公報；此次罷免票顏色為白色，請投票人領票後，立即使用選委會製備的圈選工具，圈選印有「同意、不同意」的投票單。各區公所將陸續送達罷免公告、投票通知單至各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地的區公所查詢。

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另外，林沛祥罷免案公辦電視罷免說明會訂下週一（廿一日）晚上七點，於基隆市中嘉吉隆有線電視第四頻道辦理現場直播，屆時提議領銜人陳青逸與林沛祥二人，將透過電視直播，陳向民眾說明罷免理由，林則是答辯，一人十二分鐘，共講二輪。這場電視說明會，將於廿二日、廿三日晚上七點重播。

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