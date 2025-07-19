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    台北牽手護大安 千人點燈喊罷羅智強

    罷團「大安強強滾」昨晚在大安森林公園舉行「牽手護大安、大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團「大安強強滾」昨晚在大安森林公園舉行「牽手護大安、大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者董冠怡、孫唯容／台北報導〕七二六罷免投票倒數七天，正反罷免熱戰！罷免台北市國民黨立委羅智強的「大安強強滾」昨晚舉辦「牽手護大安、大安挺台灣」，千人赴會手牽手串聯點燈，七點廿六分照亮大安森林公園的夜空，眾人齊喊「大罷免大成功」，令人感動；反惡罷的藍委徐巧芯，昨天則與台北市長蔣萬安合體車掃松山區，群眾高喊「一定留任國會」！

    徐巧芯反罷 蔣萬安陪車掃

    參與大安牽手點燈儀式的糖糖（化名）表示，自己生長在深藍家庭，也曾在中國生活十年，家人對她「同意罷免」很不諒解，但她認為許多反對罷免的人被大量親中資訊洗腦，如果再這樣下去，「我們會完蛋」，所以選擇站出來。另一名支持者紀先生說，看完藍委們昨天在公辦電視罷免說明會的論述，還在嘴硬胡扯，更加深一定要來的信念，有信心全國罷掉十二席！

    徐巧芯昨天則打「萬安牌」，在微微細雨中，找來蔣萬安助陣，聚集約四十名支持者，手拿布條、看板、旗幟到場力挺，大聲呼喊「徐巧芯、徐巧芯加油」、「七二六不同意罷免」、「大罷免大失敗」、「風雨生信心」！

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