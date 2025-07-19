《北市罷免說明會》曹興誠控親共賣台 徐巧芯駁︰外公曾剿匪

2025/07/19 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立委徐巧芯、罷團「剷除黑芯」領銜人曹興誠昨天在公辦電視罷免說明會正面對決，曹興誠指責國民黨親中賣台，只要黨團總召傅崐萁一聲令下，藍委們就會宛如走狗般一哄而上，距離投票只剩七天，國民黨很慌，用盡一切謠言試圖混淆「抗共保台」的罷免本質，示警民眾不要被誤導。徐巧芯則嗆曹興誠，四十年前就曾赴中與中共高層餐敘，他才是親中投共的始祖鳥。

曹興誠表示，藍委親共賣台、毫不掩飾，去年跟傅崐萁集體赴中「交流」回來後，推動國會擴權法案，想把立法院變成太上皇機構、侵犯台灣隱私，還修改選罷法提高罷免門檻，法案審查違反程序正義，一度上演暴力立法，例如「徐立委咬人、踢人」，種種作為令人難以忍受，罷團中也不乏藍營的將軍級退役名人或後代，集體跳出來罷免。

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徐巧芯也搬出曾參與剿匪戰役的叔公、外公，強調自己「當然也反共」，包括替國軍爭取加給、抓出共諜等，指控她親共是抹黑；然而，反對共產黨的制度，不代表反對中國的文化、經貿、人民，「做事的人」要用心維持兩岸和平及穩定現狀。

周庭諭控藍營與羅智強5大罪狀

此外，罷免藍委羅智強的「大安強強滾」領銜人周庭諭昨天在說明會中，細數羅智強及國民黨的「五大罪狀」，包括立法院擴權、毀憲亂政；阻止大法官召開憲法法庭，破壞憲政體制；跟民眾黨主席黃國昌「蛇鼠一窩」，胡亂凍刪預算，危害國防；護航造假連署，亂搞不在籍投票，破壞選舉罷免制度；推動中配六改四，拒絕國安法案，破壞台灣穩定繁榮，藍營不僅未跟選民說明，反倒繼續抹綠罷團、打烏賊戰，連變電箱都拿來當政績，選民受夠了，如果不打醒，倒楣的將是台灣人。

羅智強喊冤︰基於職責合理監督

羅智強則喊冤，罷免是公民權利，但違法、違規、造謠、抹黑絕對不是，怒斥「羅智強才是假新聞的受害者」，罷團指控他刪減長照、打詐、國防等多項國家預算，其實部分一毛未刪、或是刪了仍比去年多、整體預算成長等，基於職責合理監督，到底是誰在造謠？

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