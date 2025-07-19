《北市罷免說明會》賴士葆嗆司法動作 領銜人淚︰為守護國家

2025/07/19 05:30

陳柏宏強批王鴻薇親中 王駁扣紅帽子 李彥秀脫口提「民調」 疑踩選罷法紅線

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波七月廿六日投票，台北市選委會昨舉辦罷免電視說明會，五位國民黨立委及罷免領銜人正面交鋒。立委賴士葆嗆領銜人張艾安，罷團種種栽贓他可以做很多動作，準備接招；張艾安講到罷免心路歷程的艱辛時，忍不住哽咽落淚，強調為愛罷免，只是想守護小小多山的國家。罷免立委王鴻薇領銜人陳柏宏緊抓王鴻薇親中賣台爭議，更秀出王鴻薇與其涉共諜案的前助理林岳龍的合照。立委李彥秀則是不小心脫口提「民調」，疑踩選罷法紅線。

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張艾安︰罷團出於愛 站出來爭取

賴士葆昨天在罷免說明會嗆罷團要認真一點，到處污衊，並說，如果要採取司法動作，可以做很多動作，「張小姐你準備接招，一條一條都是錯誤的」。張艾安則說，罷團的人來自各界，罷免理由各不相同，但可以歸納，都是出於愛，他們關心國家，關注下一代是否還能享有民主，所以放下休閒娛樂，說到激動處，還不禁落下眼淚；罷團忍著烈日曝曬、汗流浹背，只是為守護小小多山的國家，很多人說他們收錢辦事，但除了理想跟理念，哪裡還有更好的理由讓人民站出來？因為國民黨總是收錢辦事，所以不理解，有些事情值得流血流淚去爭取。

陳柏宏︰王鴻薇赴中密談 始終未說明

陳柏宏表示，立委應該以中華民國利益為先，但王鴻薇在上任初期就在沒有向國人報備情況下，隨著國民黨立院黨團總召傅崐萁去中國見中國政協主席王滬寧等高官，至今沒有報告到底談什麼；此外，過去擔任市議員期間，王出席中共統戰節目，配合中共口徑矮化中華民國國格，最近又替中配亞亞辯護是言論自由。

王鴻薇︰赴中為民眾發聲 有媒體採訪

王鴻薇反駁罷團扣紅帽子，強調國民黨團去中國為民眾發聲，還有大批媒體採訪，何來密談？中山區觀光產業發達，她必須為選民爭取，時任行政院長陳建仁也有所回應。她也反批，國安會、外交部爆有共諜，國安會秘書長吳釗燮迄今沒說明。

鍾春德批李彥秀盲從黨意 毀憲亂政

罷免李彥秀領銜人鍾春德手舉「下架親共立委」手板，強調罷免不是藍綠惡鬥，而是關乎自由的抉擇，並批李彥秀盲從黨意通過毀憲亂政法案。

李彥秀則細數政績，批評賴政府搞政治鬥爭不顧民生議題；不過，在說明會末段，她脫口提及「民調」、「主流民意」、「少數人」等語句，疑似踩選罷法紅線。

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