藍委操作2028無煤中火 民團批騙局

多個民間團體發聲譴責國民黨，操弄「2028無煤中火」只為轉移大罷免焦點。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，台中市長盧秀燕近來與台中市面臨罷免的國民黨立委全力宣傳「二○二八無煤中火」，多個民間團體十八日譴責「二○二八年無煤中火」跟近日藍白通過普發一萬元一樣，都是無配套、無從執行的「騙局」，盧秀燕帶頭與藍委一再拿中火當政治提款機，只為轉移大罷免焦點，籲民眾下架不適任藍委。

對此，台中市環保局表示，中火具備逐年增氣減煤的條件，要求「無煤中火」為可行的目標；台電則已多次表示，台中電廠持續擴大減煤減排，去年用煤量創歷史新低，盧市長上任後台中電廠發電已不足台中用電，近八十億度電力缺口由其他縣市電廠支援。

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包括中台灣教授協會、台灣環境公義暨能源轉型協會、台灣小水力綠能產業聯盟、台中市醫界聯盟等團體齊發聲，斥「二○二八無煤中火」沒有專家評估，替代能源配套、如何執行均闕如，跟近日藍白立委在沒有編列預算下粗暴通過的「普發一萬」一樣，全是騙局；中火致力減污減排有成，反觀盧秀燕喊「市長換人、空氣換新」七年來證明也是騙局一場，三座焚化爐改善進度更慘不忍睹。

中台灣教授協會外交與政治組召集人蘇勳璧指出，台電明確提出二○三四年無煤減煤期程，中火發電現已不夠台中市用電，靠其他電廠補貼，台中面臨罷免的藍委在沒有合理配套硬推「二○二八年無煤中火」，置民生經濟於何地，「下架罷免只是剛好而已」。

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