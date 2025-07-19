台中罷免6藍委 百人上街舉牌拚全壘打

民進黨議員自費推出22輛行經台中三罷區「台派寶寶」公車廣告。（記者廖耀東攝）

2025/07/19 05:30

沿台灣大道十多個路口站隊 罷團呼籲護國反共 找回光榮

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕台中罷免行動全面串聯！「罷免一條龍」昨晚在台灣大道熱血登場，上百位志工沿台灣大道十多個路口站隊，六區罷團志工舉牌呼籲護國反共，讓台中重新找回光榮與希望。

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罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣成案

中央選舉委員會昨宣布台中二、三、八區罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣成案，訂八月廿三日舉行第三階段投票，罷團信心大振，志工站在台灣大道主要路口宣傳同意罷免，盼民眾七月廿六日先投同意罷免市區三名藍委，八月廿三日再接再厲投同意罷免票，拚出台中罷免六名藍委全壘打成績。

上百名志工沿台灣大道工業區一路、安和路、朝富路、河南路、惠來路、惠中路、文心路、大墩路、東興路及精誠路舉牌集結。

罷免中二顏寬恒的「中二解顏」發言人林宣宏、罷免中三楊瓊瓔的「中三拒瓔」發言人Connie及中八選區志工也前來聲援，他們強調，未來會持續努力讓三階投票達陣，在此之前要先團結推動第一波市區三藍委罷免過關，下一仗台中六罷團也會攜手合作一起敲出六席藍委全下架的成績。

明天反共護台大遊行 五一戰隊力挺

台中市六區罷團與台中市全面罷免協會，選前黃金週的廿日（明天）將舉辦「大台中我同意」百花齊放反共護台大遊行，綠營罷免「台中隊」隊長、民進黨台中市立委何欣純，也再度力邀民進黨「五一戰隊」挺罷團。

議員自費推出台派寶寶公車廣告

南屯向上路與環中路交叉口被掛上「不同意，才有好經濟」看板，台中市民進黨議員林祈烽、黃守達、鄭功進及前議員張耀中不滿違建還掛上違規看板，自費推出廿二輛行經台中三罷區「台派寶寶」公車廣告。

林祈烽及張耀中強調，突破台中市長盧秀燕與被罷立委看板滿天飛現狀，協助罷團「撐著台灣、防止藍白紅三股勢力阻礙發展。」

台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

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