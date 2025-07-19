桃園罷涂權吉、呂玉玲 綠委︰別讓不認真立委留國會

「守護桃二」觀音區說明會在草漯尾厝福德祠舉辦，盼持續凝聚罷免國民黨立法委員涂權吉的民意。（記者周敏鴻攝）

2025/07/19 05:30

守護桃二助講 吳思瑤︰藍白立委一年半來 已敗光國家總預算逾兆元

〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕大罷免決戰關頭在即，民進黨立委林月琴與該黨桃園市黨部昨晚在觀音區草漯尾厝福德祠，舉辦「守護桃二」觀音區說明會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤專程來宣講，持續凝聚罷免桃二選區國民黨立委涂權吉的民意，吳強調，才一年半的時間，立法院在藍白兩黨主導下，除了發生政府總預算被砍被凍等亂象，已經敗光台灣人超過一兆元以上的預算，若讓不適任的立委再做三年，一定會債留子孫。

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觀音區說明會登場 持續凝聚罷免民意

林月琴說，涂權吉與她都在立院社會福利及衛生環境委員會，但她常常從上午九點到下午五點在立院一整天，都沒看到涂，本來公民監督國會聯盟統計涂的質詢率約五十六％，但最近選民積極要罷涂，涂甚至不到立院了，地方上也有人說「服務處鐵門還拉下來」，實在不知道涂跑去哪裡？呼籲民眾擦亮眼睛，別讓不認真的立委繼續留在國會。

吳思瑤說，國民黨主張普發每人一萬元現金，要大撒幣當散財童子，但政府若要發出二三五○億元，一定會排擠其他預算，例如民眾最愛的TPASS交通補貼，可以用廿六年，補貼就讀高中職免費、就讀私校國家出一半，也能補貼十一年，為了台灣的未來，一定要支持「大罷免，大成功」。

呂玉玲立委14年做過什麼 平鎮、龍潭人無感

市議員張肇良與罷免第五選區立委呂玉玲的「罷呂清玲」團隊，昨晚在龍潭區百年大鎮社區中庭辦客廳會，張強調，很多人出來支持罷免、當罷免志工，盼別讓藍委當中共代言人，希望至少罷免六席，讓民進黨在立法院過半，否則藍白將強行通過對中共有利的法案，像中配取得身分證的年限從六年縮短為四年，拖垮台灣健保機制。

「罷呂清玲」發言人吉媽詢問台下聽眾，呂玉玲做立委十四年，大家記得她為平鎮、龍潭人做過什麼事？眾人答「沒有」；吉媽說，呂玉玲發吐司就要大家投她，立委是大家選出來的，若做不好，同樣能罷免，為了保護咱的台灣、咱的民主自由，拜託大家投同意罷免，台灣人團結才會贏。

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