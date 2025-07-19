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    首頁　>　政治

    藍委張智倫又被爆 美國會計師執照早過期

    2025/07/19 05:30

    〔記者方瑋立、劉宛琳、羅國嘉／綜合報導〕針對國民黨立委張智倫涉財產申報不實案，新北雙和罷團昨天赴監察院提出檢舉，指控張不僅就職後的公職人員財產未見申報美國加州房產，選舉期間的「候選人財產申報」也未如實申報，試圖隱匿財產，要求監察院依法調查裁處；罷團也爆料，張智倫在美國的會計師執照已經過期，他不斷在台宣稱持有執照騙取選票，已違反美國紐澤西州法律。

    罷團監院檢舉 張未申報美國房產

    針對指控，張智倫重申「已申報」。對於罷團另指張在美國的會計師執照已經過期，張智倫說，這僅代表過去的經歷。

    罷免張智倫案領銜人Mini說，張智倫二○一八年當選中和立委前，其妻子已在美國加州購入房產，至今卻未據實在公職人員財產申報表登記，卻向媒體說「已申報」，並未出席日前的罷免公辦電視說明會，雙和罷團認為，張智倫的回應根本是推託與強辯。

    張︰已申報、執照代表過去經歷

    Mini也引述民眾爆料，張智倫在美國紐澤西州的會計師執照，早於二○二○年底過期，但張卻在反罷免的宣傳上，不斷宣稱他持有美國會計師執照。根據該州法規，執照過期卻仍聲稱持有CPA（註冊會計師）執照是違法行為，呼籲張出面說明。

    她強調，張智倫身為立委、會計師，應該瞭解財產申報的規定，卻連基本的申報都做不好且試圖隱匿，已經不是粗心大意而是知法犯法，更是對制度法規和選民的輕蔑，不適合再繼續擔任民代，希望監院依法依規查明真相。

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