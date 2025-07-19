罷免傅崐萁 今辦「守護花蓮 不枉此生」

2025/07/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藍委傅崐萁罷免案將在廿六日投票，花蓮縣無黨籍議員楊華美結合罷團，今天在花蓮市日出大道舉辦「守護花蓮 不枉此生」晚會；國民黨則由立法院長韓國瑜帶頭在花蓮吉安、玉里連辦兩場「反惡罷護民主」造勢。

韓國瑜今在吉安、玉里造勢

總統賴清德原訂今天在花蓮舉辦的團結十講第七講，因颱風宣布取消，國民黨花蓮縣黨部找韓國瑜參加的「反惡罷護民主團結大會」則照常舉辦，來賓還有立委謝龍介、翁曉玲、侯漢廷及蔡正元等人，大隊人馬上午吉安國小活動中心、下午在玉里藝文中心。

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無黨籍議員楊華美結合罷團，今天將在花蓮市日出大道舉辦「守護花蓮 不枉此生」晚會，包括退休教師「葉霸」葉春蓮、廖美菊、罷傅領銜人李美玲等，將以公民宣講傳達花蓮草根反傅的力量。

罷團昨到花蓮縣選會檢舉，傅崐萁團隊「亂掛布條」違反選罷法、選舉廣告物懸掛規定，縣府八日公布懸掛規定，但傅崐萁及國民黨不僅道路掛好掛滿、旗幟高度也不合規定，不准掛旗幟的橋梁也掛滿影響到道路安全；國民黨花蓮縣黨部則反控罷團「粗暴拆除反罷布條並改掛自己的」，痛罵罷團不尊重民主，更呼籲停止挑撥製造仇恨。

花蓮縣選委會表示，針對民眾陳情案都立即分案調查，如調查屬實、且未能限期改善，將依法處十萬以上一百萬元以下罰款。

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