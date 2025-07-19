為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免傅崐萁 今辦「守護花蓮 不枉此生」

    2025/07/19 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕藍委傅崐萁罷免案將在廿六日投票，花蓮縣無黨籍議員楊華美結合罷團，今天在花蓮市日出大道舉辦「守護花蓮 不枉此生」晚會；國民黨則由立法院長韓國瑜帶頭在花蓮吉安、玉里連辦兩場「反惡罷護民主」造勢。

    韓國瑜今在吉安、玉里造勢

    總統賴清德原訂今天在花蓮舉辦的團結十講第七講，因颱風宣布取消，國民黨花蓮縣黨部找韓國瑜參加的「反惡罷護民主團結大會」則照常舉辦，來賓還有立委謝龍介、翁曉玲、侯漢廷及蔡正元等人，大隊人馬上午吉安國小活動中心、下午在玉里藝文中心。

    無黨籍議員楊華美結合罷團，今天將在花蓮市日出大道舉辦「守護花蓮 不枉此生」晚會，包括退休教師「葉霸」葉春蓮、廖美菊、罷傅領銜人李美玲等，將以公民宣講傳達花蓮草根反傅的力量。

    罷團昨到花蓮縣選會檢舉，傅崐萁團隊「亂掛布條」違反選罷法、選舉廣告物懸掛規定，縣府八日公布懸掛規定，但傅崐萁及國民黨不僅道路掛好掛滿、旗幟高度也不合規定，不准掛旗幟的橋梁也掛滿影響到道路安全；國民黨花蓮縣黨部則反控罷團「粗暴拆除反罷布條並改掛自己的」，痛罵罷團不尊重民主，更呼籲停止挑撥製造仇恨。

    花蓮縣選委會表示，針對民眾陳情案都立即分案調查，如調查屬實、且未能限期改善，將依法處十萬以上一百萬元以下罰款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播